Svitko v 7. etape na 14. mieste, Loeb pridal druhé etapové víťazstvo

Rely Dakar - 7. etapa (Rijád - Al Dawadini, 701 km):



motocykle:



1. Jose Ignacio Cornejo Flormino (Čile/Honda) 3:28:46 hod., 2. Kevin Benavides (Arg./Red Bull KTM) +44 s, 3. Joan Barreda Bort (Šp./Honda) +2:51 min, 4. Luciano Benavides (Arg./Husqvarna) +7:50, 5. Lorenzo Santolino (Šp./Sherco) +8:29, 6. Joaquim Rodrigues (Portug./Hero Motosports) +8:57,..., 14. Štefan SVITKO (SR/Slovnaft Rallye Team) +16:06



celkové poradie:



1. Adrien Van Beveren (Fr./Yamaha) 23:45:02 hod., 2. Matthias Walkner (Rak./Red Bull KTM) +5:12 min, 3. Benavides +5:23, 4. Sam Sunderland (V. Brit./GasGas) +5:38, 5. Santolino +6:34, 6. Pablo Quintanilla (Čile/Honda) +8:15,..., 8. SVITKO +20:18







automobily:



1. Sebastien Loeb (Fr./Bahrain Raid Xtreme) 3:09:32, 2. Nasser Al-Attiyah (Kat./Toyota Gazoo) +5:26 min, 3. Carlos Sainz (Šp./Audi) +7:43, ..., 30. Miroslav Zapletal, Marek SÝKORA (ČR/SR/Ford) +37:26



celkové poradie:



1. Al-Attiyah 23:52:22 h, 2. Loeb +44:59 min, 3. Yazeed Al Rajhi (Saud. Arab./Overdrive Toyota) +53:31, ..., 23. Zapletal, SÝKORA +4:15:36 h







kamióny:



1. Anton Šibalov 3:33:17 h, 2. Eduard Nikolajev (obaja Rus./Kamaz) +1:37 min, 3. Martin van den Brink (Hol./IVECO) +4:25



celkové poradie:



1. Dmitrij Sotnikov 26:05:54 h, 2. Nikolajev +5:14 min, 3. Šibalov (všetci Rus./Kamaz) +31:25

Rijád 9. januára (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko skončil v nedeľnej 7. etape 44. ročníka Rely Dakar na 14. mieste. V cieli mal odstup 16 minút a 6 sekúnd na víťaza etapy, ktorým bol Jose Ignacio Cornejo Flormino z Čile. Druhý skončil Argentínčan Kevin Benavides s odstupom 44 sekúnd, tretí prišiel do cieľa Joan Barreda Bort zo Španielska s mankom 2:51 min.V celkovom poradí patrí Svitkovi ôsma priečka s odstupom vyše 20 minút. Do čela priebežného hodnotenia sa posunul Francúz Adrien Van Beveren.povedal Svitko pre RTVS.Medzi automobilmi pridal svoje druhé víťazstvo na tohtoročnom Dakare legendárny Francúz Sebastien Loeb, zo straty na vedúceho Nassera Al-Attiyaha však skresal len 5:26 min. Katarčan prišiel do cieľa druhý pred španielskym 59-ročným veteránom Carlosom Sainzom (+7:43). Posádka v zložení Miroslav Zapletal a Marek Sýkora obsadila 30. pozíciu, čo je pre ňu druhé najlepšie umiestnenie na Dakare 2022.Ruskú hegemóniu medzi kamiónmi v nedeľu mierne narušil Holanďan Martin van den Brink, na treťom mieste mal na víťazného Antona Šibalova manko 4:25 minúty. Na druhom mieste prišiel do cieľa Eduard Nikolajev (+1:37). Vedúci jazdec priebežného poradia Dmitrij Sotnikov ukončil 7. etapu na piatom mieste.