Rely Dakar: Sme zdraví, jedenáste miesto je super, zhodnotil Svitko

Bratislava 19. januára (TASR) - Slovenský motocyklista Štefan Svitko sa v nedeľu vrátil na Slovensku po úspešnom dokončení 42. ročníka Rely Dakar, pri premiére tohto podujatia v Saudskej Arábii obsadil celkovo 11. miesto. Nezopakoval tak neúspech z predchádzajúcich dvoch ročníkov, keď sa v konečnom hodnotení neocitol.



Radosť z dosiahnutia základného cieľu zmarila Svitkovi nepríjemná skúsenosť, keď sa počas 7. etapy snažil pomôcť zachrániť život portugalskému jazdcovi Paulovi Goncalvesovi. Ten zraneniam po páde podľahol. "Stalo sa, čo sa stalo. Trochu ma to stoplo. Veľmi už o tom nechcem hovoriť. Pred štartom Dakaru sme plánovali dosiahnuť lepší výsledok. Teraz som spokojný. Jedenáste miesto je super. Hlavne, že sme zdraví," povedal jazdec Slovnaft Rally Teamu.



Presun najprestížnejšieho terénneho motoristického podujatia do Saudskej Arábie si pochvaľuje. "Tento Dakar sa mi páčil viac ako ten v Južnej Amerike. Aj napriek tomu, že tu boli problémy. Bolo tu strašne veľa ciest, ktoré komplikovali navigáciu. Niekoľkokrát sme poriadne poblúdili aj s veľkou skupinou. Preteky boli rýchle. Niekomu to vyhovuje, inému nie. Sto jazdcov, sto chutí. Po športovej stránke to nebol najťažší Dakar, po psychickej určite," doplnil jazdec tímu KTM.