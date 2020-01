Rely Dakar: Svitko obsadil 14. miesto, nedeľu poznačila tragédia

Výsledky:



automobily: 1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (Šp.,Bahrain/JCW X-Raid Team) 4:16:11 h, 2. Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel (Kat.,Fr./Toyota Gazoo Racing) +2:12 min, 3. Stephane Peterhansel, Paulo Fiuza (Fr.,Portug./Bahrain JCW X-Raid Team) +2:53, 4. Bernhard Ten Brinke, Tom Colsoul (Hol.,Belg./Toyota Gazoo Racing) +2:58, 5. Yazeed Al Radži, Konstantin Žilcov (S. Arab., Rus./Overdrive Toyota) +7:36, 6. Fernando Alonso, Marc Coma (Šp./Toyota Gazoo Racing) +7:49



celkové poradie po 7. etape: 1. Sainz 27:49:14 h, 2. Al-Attiyah +10:00 min, 3. Stephane Peterhansel (Fr./Bahrain JCW X-Raid) +19:13



motocykle: 1. Kevin Benavides (Arg./Honda) 4:36:22 h, 2. Joan Barreda Bort (Šp./Honda) +1:23 min, 3. . Matthias Walkner (Rak./KTM) +4:17, 4. Luciano Benavides (Arg./KTM) +4:48, 5. Ricky Brabec (USA/Honda) 4:52, 6. Jose Ignacio Cornejo Florimo (Čile/Honda) +6:12, ... 14. Štefan SVITKO (SR/KTM) +16:44



celkové poradie: 1. Brabec 28:25:01, 2. Pablo Quintanilla (Čile/Husqvarna) +24:48 min., 3. Cornejo Florimo +27:01, ... 10. SVITKO +1:19:41 h.



kamióny: 1. Andrej Karginov (Rus./Kamaz) 5:01:02, 2. Dimitrij Sotnikov (Rus./Kamaz) +3 s, 3. Anton Šibalov (Rus./Kamaz) +2:05, 4. Eduard Nikolajev (Rus./Kamaz) +5:19, 5. Aleš Loprais (ČR/Praga) +6:17



celkové poradie: 1. Karginov 30:06:45, 2. Šibalov +21:12, 3. Vjazovič +46:39



štvorkolky: 1. Simon Vitse (Fr./Yamaha) 6:02:52, 2. Giovanni Enrico (Čile/Yamaha) +11 s, 3. Ignacio Casale (Čile/Yamaha) +1:31 min, 4. Sebastien Souday (Fr./Yamaha) +05:40, 5. Rafael Sonik (Poľsko/Yamaha) +10:43



celkové poradie: 1. Casale 36:12:58, 2. Vitse +36:43, 3. Sonik +1:23:31

Wadi Al Dawasir 13. januára (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko na stroji KTM obsadil v nedeľnej 7. etape na Rely Dakar 14. miesto. Za víťazom etapy z Rijádu do Wadi Al Dawasiru (546 km) Kevinom Benavidesom zaostal po úprave času 16:44 minúty.Nedeľnú etapu poznačila tragédia, keď po 276 kilometroch havaroval portugalský jazdec Paulo Goncalves a po prevoze do nemocnice ho vyhlásili za mŕtveho. Nehoda sa dotkla aj Svitka, ktorý spoločne s Tobym Priceom zastali na mieste nešťastia a snažili sa kolegovi pomôcť. Obaja pritom nabrali výraznú stratu, ktorú im však organizátori po dojazde do cieľa zohľadnili.Na čele celkovej klasifikácie zostal Američan Ricky Brabec. Svitko klesol o jednu priečku na 10. pozíciu s mankom na lídra 1:19:41 hodiny.V súťaži automobilov zvíťazil Carlos Sainz s časom 4:16:11 hodiny. Druhého Nassera Al-Attiyaha zdolal o 2:12 minúty. Španiel je na čele celkového poradia o desať minút pred Al Attiyahom.Ruskí jazdci opäť ovládli 7. etapu pretekov kamiónov. Víťazom sa stal priebežný líder súťaže kamiónov Andrej Karginov. Za ním s odtupom troch sekúnd skončil Dmitrij Sotnikov, na treťom mieste skončil s mankom dve minúty a päť sekúnd Anton Šibalov. V celkovom poradí vedie Karginov pred Šibalovom s náskokom vyše 21 minút.V súťaži štvorkoliek zvíťazil Francúz Simon Vitse časom 6:02:52 h, druhý Čilan Giovanni Enrico stratil na víťaza 11 sekúnd, ďalší Čiľan Ignacio Casale absolvoval 741 km dlhú trať pomalšie o minútu a 31 sekúnd. V celkovej klasifikácii vedie po siedmich etapách Casale.