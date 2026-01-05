< sekcia Šport
Dakar: Svitko obsadil v druhej etape 12. miesto, vyhral Sanders
Dohromady so spojovačkami absolvovali jazdci 504 kilometrov, pričom charakter trate sa zmenil - namiesto údolí ich čakali rýchle úseky s kamenistými pasážami.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Alulu 5. januára (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v druhej etape rely Dakar dvanáste miesto. Veterán na KTM zvládol 400 kilometrov dlhý špeciál so štartom v Janbu a cieľom v Alule za 4:25:32 hodiny a na víťazného Daniela Sandersa z Austrálie stratil 11:55 minúty. Úradujúci majster na továrenskej KTM vedie aj celkové poradie, Svitko je dvanásty s mankom 24:08 minúty.
Dohromady so spojovačkami absolvovali jazdci 504 kilometrov, pričom charakter trate sa zmenil - namiesto údolí ich čakali rýchle úseky s kamenistými pasážami. K Sandersovi boli najbližšie španielsky tímový kolega Edgar Canet s mankom 30 sekúnd a Američan Ricky Brabec na Honde, ktorý stratil 2:18 minúty. Svitko sa držal celý čas v najlepšej dvadsiatke, dvanáste miesto si držal od 284. kilometra.
V kategórii automobilov sa po pondelkovej etape dostal na čelo celkového poradia päťnásobný víťaz Nasser Al-Attiyah na Dacii. Päťdesiatpäťročný Katarčan vedie o sedem sekúnd pred Američanom Sethom Quinterom na Toyote, ktorý vyhral 2. etapu o 1:42 minúty pred Henkom Lateganom z JAR.
V utorok čaká na pretekárov tretia etapa so štartom aj cieľom v Alule, dokopy prejdú 736 kilometrov, z toho 422 meraných. Celkovo je na programe 13 etáp, záverečná 17. januára.
Dohromady so spojovačkami absolvovali jazdci 504 kilometrov, pričom charakter trate sa zmenil - namiesto údolí ich čakali rýchle úseky s kamenistými pasážami. K Sandersovi boli najbližšie španielsky tímový kolega Edgar Canet s mankom 30 sekúnd a Američan Ricky Brabec na Honde, ktorý stratil 2:18 minúty. Svitko sa držal celý čas v najlepšej dvadsiatke, dvanáste miesto si držal od 284. kilometra.
V kategórii automobilov sa po pondelkovej etape dostal na čelo celkového poradia päťnásobný víťaz Nasser Al-Attiyah na Dacii. Päťdesiatpäťročný Katarčan vedie o sedem sekúnd pred Američanom Sethom Quinterom na Toyote, ktorý vyhral 2. etapu o 1:42 minúty pred Henkom Lateganom z JAR.
V utorok čaká na pretekárov tretia etapa so štartom aj cieľom v Alule, dokopy prejdú 736 kilometrov, z toho 422 meraných. Celkovo je na programe 13 etáp, záverečná 17. januára.
výsledky 2. etapy rely Dakar:
motorky
1. Daniel Sanders (Austr./KTM) 4:13:37 h, 2. Edgar Canet (Šp./KTM) +1:35 min, 3. Ricky Brabec (USA/Honda) +1:46, 4. Skyler Howes (USA/Honda) +3:15, 5. Tosha Schareina (Šp./Honda) +3:34, 6. Martim Ventura (Portug./Honda) +3:53, ...12. Štefan SVITKO (SR/Slovnaft Rally Team) +11:55
celkové poradie:
1. Sanders 7:42:24 h, 2. Canet +30 s, 3. Brabec +2:18 min, 4. Schareina +4:41, 5. Ross Branch (Bot./Hero) +7:46, 6. Luciano Benavides (Arg./KTM) +10:04, ...12. SVITKO +24:08
automobily
1. Seth Quintero (USA/Toyota) 3:57:16 h, 2. Henk Lategan (JAR/Toyota) +1:42 min, 3. Yazeed al Rajhi (S.Arábia/Toyota) +1:56
celkové poradie:
1. Nasser Al-Attiyah (Kat./Dacia) 7:12:16 h, 2. Quintero +7 s, 3. Guillaume de Mevius (Belg./Mini) +1:09
motorky
1. Daniel Sanders (Austr./KTM) 4:13:37 h, 2. Edgar Canet (Šp./KTM) +1:35 min, 3. Ricky Brabec (USA/Honda) +1:46, 4. Skyler Howes (USA/Honda) +3:15, 5. Tosha Schareina (Šp./Honda) +3:34, 6. Martim Ventura (Portug./Honda) +3:53, ...12. Štefan SVITKO (SR/Slovnaft Rally Team) +11:55
celkové poradie:
1. Sanders 7:42:24 h, 2. Canet +30 s, 3. Brabec +2:18 min, 4. Schareina +4:41, 5. Ross Branch (Bot./Hero) +7:46, 6. Luciano Benavides (Arg./KTM) +10:04, ...12. SVITKO +24:08
automobily
1. Seth Quintero (USA/Toyota) 3:57:16 h, 2. Henk Lategan (JAR/Toyota) +1:42 min, 3. Yazeed al Rajhi (S.Arábia/Toyota) +1:56
celkové poradie:
1. Nasser Al-Attiyah (Kat./Dacia) 7:12:16 h, 2. Quintero +7 s, 3. Guillaume de Mevius (Belg./Mini) +1:09