Dakar: Svitko obsadil vo štvrtej etape 9. miesto, celkovo je trinásty

Rijád 6. januára (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko na stroji KTM obsadil vo štvrtej etape Rely Dakar 9. priečku a v celkovom hodnotení figuruje na trinástej pozícii. Stredajšiu etapu vyhral Španiel Joan Barreda Bort na Honde časom 2:46:50 h. Na čelo celkovej klasifikácie sa prepracoval Francúz Xavier de Soultrait na Husqvarne.



Barreda Bort zvládol 337 km dlhý špeciál na trase z Vadí ad Davásiru do Rijádu za 2:46:50 hodiny, druhý bol reprezentant Botswany Ross Branch na Yamahe s mankom 5:57 min a tretí finišoval Austrálčan Daniel Sanders na KTM (+6:09 min). Svitko prišiel do cieľa so stratou osem minút a 46 sekúnd. De Soultrait vedie celkové poradie len o 15 sekúnd pred Barredom Bortom, tretí Argentínčan Kevin Benavides (Honda) stráca 3:24 minúty. Svitko má manko takmer trinásť minút.



Piata etapa je na programe vo štvrtok a vedie z Rijádu do Burajdahu.



Dakar - 4. etapa (Vadí ad Davásir - Rijád, 337 km rýchlostných skúšok, celkovo 813 km):

Motocykle:

1. Joan Barreda Bort (Šp./KTM) 2:46:50 h,

2. Ross Branch (Botswana/Yamaha) +5:57 min,

3. Daniel Sanders (Aus./KTM) +6:09,

4. Luciano Benavides (Arg./Husqvarna) +6:22,

5. Xavier de Soultrait (Fr./Husqvarna) +7:19,

6. Joaquim Rodrigues (Port./Hero) +7:21, ... 9. Štefan SVITKO (SR/KTM-Slovnaft Rally Team) +8:46



priebežné poradie:

1. De Soultrait 15:00:25 h,

2. Barreda Bort +15 s,

3. Kevin Benavides (Arg./Honda) +3:24, ... 13. SVITKO +12:49