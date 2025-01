Dakar: Svitko skončil pätnásty a poskočil v celkovom hodnotení

výsledky 6. etapy Rely Dakar (Hail - Al Duwadimi, 606 km):



1. Ricky Brabec (USA) 5:00:51, 2. Adrien Van Beveren (Fr.) +23 s, 3. 3. Jose Ignacio Cornejo (Čile) +51, 4. Tosha Schareina (Šp.) +2:27 min, 5. Luciano Benavides (Arg.) +3:36, 6. Lorenzo Santolino (Šp.) +3:47, ... 15. Štefan SVITKO (SR) +9:47 min



1. Daniel Sanders (Aus.) 35:18:49 h, 2. Schareina +11:46, 3. Van Beveren +19:11, ... 12. SVITKO +1:30:44



Al Duwadimi 11. januára (TASR) - Slovenský motocyklista Štefan Svitko obsadil v 6. etape rely Dakar pätnáste miesto. Sobotnú trasu z Hailu do Al Duwadimi, v ktorej bolo 606 kilometrov meraných úsekov, zvládol na svojej KTM za 5:10:38 hodiny a za víťazným Američanom Rickym Brabcom (Honda) zaostal o 9:47 minúty. Celkovým lídrom je naďalej Austrálčan Daniel Sanders, Svitko poskočil o dve pozície a figuruje na dvanástej priečke.Slovenský veterán vyrazil ako desiaty v poradí na trasu, ktorá mala celkovo so spojovačkami dĺžku 829 kilometrov. Po necelých 40 km bol až v tretej desiatke, v šestine meraného úseku figuroval na dvanástom mieste a od 140. kilometra do cieľa sa držal okolo pätnástej priečky. K jeho postupu v celkovom hodnotení prispeli havárie Juhoafričana Bradlyho Coxa a Rossa Brancha z Botswany, ktorí v sobotu z Dakaru odstúpili.Úradujúci víťaz Brabec dosiahol prvý triumf na tohtoročnom Dakare a jedenásty v kariére. Továrenský jazdec KTM Sanders bol deviaty a v celkovom hodnotení sa k nemu tak priblížil Španiel Tosha Schareina na Honde. V sobotu bol štvrtý a na celkového lídra stráca 11:46 minúty.