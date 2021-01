Dakar: Svitko skončil v 10. etape na 13. mieste

Rely Dakar - 10. etapa (Naúm - Al Ula, 342 km špeciál, celková dĺžka 583 km):



motocykle:

1. Ricky Brabec (USA/Honda) 3:12:33 h,

2. Joan Barreda Bort (Šp./Honda) +3:15 min,

3. Kevin Benavides (Arg./Honda) +5:11,

4. Skyler Howes (USA/KTM) +5:48,

5. Matthias Walkner (Rak./KTM) +5:56,

6. Daniel Sanders (Aus./KTM) +9:07,

...

13. Štefan SVITKO (SR/KTM-Slovnaft Rally Team) +18:47



priebežné poradie:

1. Benavides 40:20:08 h,

2. Brabec +51 s,

3. Jose Ignacio Cornejo Florimo (Čile/Honda) +1:07,

4. Sam Sunderland (V. Brit./KTM) +10:36,

5. Barreda Bort +15:40, 6. Howes +29:38,

...

11. SVITKO +1:16:19 h

Al Ula 13. januára (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko na stroji KTM obsadil v 10. etape Rely Dakar 13. miesto. V celkovom poradí si mierne pohoršil a klesol o jednu priečku na 11. pozíciu. V etape z Naúmu do Al Uly triumfoval Američan Ricky Brabec, v pretekoch nebude ďalej pokračovať doterajší líder Jose Ignacio Cornejo Florimo, ktorý sa zranil pri páde.Stredajšia 583 km dlhá etapa s 342-kilometrovým špeciálom zaviedla štartové pole do mesta Al Ula. Približne polovica trate bola piesčitá, druhú polovicu tvoril kamenitý povrch. S nástrahami trate sa najlepšie popasoval Brabec na Honde, ktorý sa na 126. kilometri ujal vedenia a udržal si ho až do konca. Slávil tretie etapové víťazstvo na tohtoročnom Dakare, celkovo šieste v kariére. Na druhej priečke skončil s odstupom troch minút a 15 sekúnd Španiel Joan Barreda Bort, dominanciu Hondy zvýraznil tretím miestom Argentínčan Kevin Benavides (+5:11). Svitko zo Slovnaft Rally Teamu bol na druhom a treťom waypointe na priebežnej 17. pozícii, postupne sa však zlepšoval a napokon skončil na 13. mieste so stratou 18:47 min na víťaza.Obrovskú smolu mal vedúci muž celkovej klasifikácie Cornejo Florimo, ktorý mal ťažký pád na 252. kilometri. Bol po ňom schopný pokračovať ďalej a finišoval na 11. mieste, podľa oficiálneho webu podujatia sa však hneď podrobil lekárskym vyšetreniam a tie ukázali, že Čiľan nemôže v pretekoch pokračovať. Podľa slov jeho brata si pri páde poranil hlavu. Po Austrálčanovi Tobym Priceovi, ktorý spadol v utorkovej 9. etape, tak vypadol z hry ďalší veľký favorit. Vedenie v celkovom poradí prebral Benavides, ktorý má 51-sekundový náskok pred Brabecom. Svitko je priebežne jedenásty, na Argentínčana stráca 1:16:19 h.