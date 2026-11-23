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Varga sa vracia po troch rokoch, súťažiť bude medzi buginami
Tím Varga Motorsport postavil na základe sériovej buginy Polaris vlastný súťažný špeciál, ktorý počas dvoch sezón testoval na medzinárodných podujatiach.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Slovenský pretekár Juraj Varga sa po troch rokoch vráti na Rely Dakar. V ročníku 2027 sa prvýkrát predstaví za volantom buginy kategórie SSV s navigátorom Radovanom Schneiderom. Pri svojom zatiaľ poslednom štarte v roku 2024 obsadil tretie miesto medzi štvorkolkami. Organizátori túto kategóriu od roku 2025 vyradili z programu.
Tím Varga Motorsport postavil na základe sériovej buginy Polaris vlastný súťažný špeciál, ktorý počas dvoch sezón testoval na medzinárodných podujatiach. Varga so Schneiderom v roku 2025 vyhrali na Fénix Rally v Tunisku kategóriu SSV s náskokom viac ako 50 minút a v celkovom poradí skončili druhí. V tejto sezóne Varga triumfoval aj na gréckej Hellas Rally, na ktorej štartovalo viac ako 50 bugín. Informácie priniesol tím Varga Motorsport.
Tím Varga Motorsport postavil na základe sériovej buginy Polaris vlastný súťažný špeciál, ktorý počas dvoch sezón testoval na medzinárodných podujatiach. Varga so Schneiderom v roku 2025 vyhrali na Fénix Rally v Tunisku kategóriu SSV s náskokom viac ako 50 minút a v celkovom poradí skončili druhí. V tejto sezóne Varga triumfoval aj na gréckej Hellas Rally, na ktorej štartovalo viac ako 50 bugín. Informácie priniesol tím Varga Motorsport.