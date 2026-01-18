< sekcia Šport
Dale-Skjevdal vyhral stíhacie preteky v Ruhpoldingu
Autor TASR,aktualizované
Ruhpolding 18. januára (TASR) - órsky biatlonista Johannes Dale-Skjevdal zvíťazil v nedeľňajších stíhacích pretekoch na 12,5 km v rámci Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu. Súťaž zvládol s jedinou chybou na strelnici za 30:29,9 minúty a o 4,9 sekundy zdolal Francúza Erica Perrota. Súboj o tretiu priečku v záverečných metroch vyhral Švéd Martin Ponsiluoma (+7,5).
Dale-Skjevdal sa radoval z prvého individuálneho triumfu v sezóne, hoci štartoval z 10. miesta s takmer minútovou stratou na lídra. V záverečnom kole uspel v bežeckom súboji s Perrotom, ktorý sa ujal vedenia pred štvrtou streľbou. Talian Tommaso Giacomel, líder celkového poradia SP aj disciplíny, štartoval druhý a krátko bol aj na čele, lenže z boja o prvenstvo ho odsunuli dve chyby na druhej streľbe.
Giacomel v pretekoch, ktoré boli bez slovenskej účasti, prišiel o pozíciu lídra klasifikácie v stíhacích pretekoch, ale udržal sa na čele celkového poradia SP. Na prvú priečku v poradí disciplíny sa posunul Perrot, ktorý je v celkovom poradí druhý. Ako posledná zastávka SP pred ZOH nasleduje budúci víkend české Nové Mesto na Morave.
5. kolo SP v Ruhpoldingu - stíhacie preteky mužov na 12,5 km:
1. Johannes Dale-Skjevdal (Nór.) 30:23,9 min (1), 2. Eric Perrot (Fr.) +4,9 s (3), 3. Martin Ponsiluoma (Švéd.) +7,5 (4), 4. Fabien Claude (Fr.) +8,2 (2), 5. Tommaso Giacomel (Tal.) +8,5 (5), 6. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +12,3 (4), 7. Vetle Sjaastad Christiansen (Nór.) +13,8 (1), 8. Emilien Jacquelin (Fr.) +14,0 (4), 9. Isak Leknes Frey (Nór.) +17,1 (2), 10. Philipp Nawrath (Nem.) +17,7 (3)
celkové poradie SP (po 12 z 21 súťaží):
1. Giacomel 736 bodov, 2. Perrot 654, 3. Samuelsson 640, 4. Johan-Olav Botn (Nór.) 560, 5. Dale-Skjevdal 501, 6. Quentin Fillon-Maillet (Fr.) 457, ..., 77. Jakub BORGUĽA 10, 89. Martin MAŤKO (obaja SR) 2
poradie stíhacích pretekov (po 5 zo 7 súťaží):
1. Perrot 307, 2. Giacomel 296, 3. Samuelsson 264, 4. Dale-Skjevdal 260, 5. Ponsiluoma 223, 6. Botn 220, ..., 77. MAŤKO 2
