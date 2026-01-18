Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 18. január 2026Meniny má Bohdana
< sekcia Šport

Dale-Skjevdal vyhral stíhacie preteky v Ruhpoldingu

.
Na snímke nórski biatlonisti, zľava Johannes Dale-Skjevdal, Sturla Holm Laegreid, Martin Uldal, Vetle Sjaastad Christiansen pózujú po štafete mužov na 4x7,5 km v rámci 5. kola Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu vo štvrtok 15. januára 2026. Foto: TASR/AP

Dale-Skjevdal sa radoval z prvého individuálneho triumfu v sezóne, hoci štartoval z 10. miesta s takmer minútovou stratou na lídra.

Autor TASR
,aktualizované 
Ruhpolding 18. januára (TASR) - órsky biatlonista Johannes Dale-Skjevdal zvíťazil v nedeľňajších stíhacích pretekoch na 12,5 km v rámci Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu. Súťaž zvládol s jedinou chybou na strelnici za 30:29,9 minúty a o 4,9 sekundy zdolal Francúza Erica Perrota. Súboj o tretiu priečku v záverečných metroch vyhral Švéd Martin Ponsiluoma (+7,5).

Dale-Skjevdal sa radoval z prvého individuálneho triumfu v sezóne, hoci štartoval z 10. miesta s takmer minútovou stratou na lídra. V záverečnom kole uspel v bežeckom súboji s Perrotom, ktorý sa ujal vedenia pred štvrtou streľbou. Talian Tommaso Giacomel, líder celkového poradia SP aj disciplíny, štartoval druhý a krátko bol aj na čele, lenže z boja o prvenstvo ho odsunuli dve chyby na druhej streľbe.

Giacomel v pretekoch, ktoré boli bez slovenskej účasti, prišiel o pozíciu lídra klasifikácie v stíhacích pretekoch, ale udržal sa na čele celkového poradia SP. Na prvú priečku v poradí disciplíny sa posunul Perrot, ktorý je v celkovom poradí druhý. Ako posledná zastávka SP pred ZOH nasleduje budúci víkend české Nové Mesto na Morave.



5. kolo SP v Ruhpoldingu - stíhacie preteky mužov na 12,5 km:

1. Johannes Dale-Skjevdal (Nór.) 30:23,9 min (1), 2. Eric Perrot (Fr.) +4,9 s (3), 3. Martin Ponsiluoma (Švéd.) +7,5 (4), 4. Fabien Claude (Fr.) +8,2 (2), 5. Tommaso Giacomel (Tal.) +8,5 (5), 6. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +12,3 (4), 7. Vetle Sjaastad Christiansen (Nór.) +13,8 (1), 8. Emilien Jacquelin (Fr.) +14,0 (4), 9. Isak Leknes Frey (Nór.) +17,1 (2), 10. Philipp Nawrath (Nem.) +17,7 (3)

celkové poradie SP (po 12 z 21 súťaží):

1. Giacomel 736 bodov, 2. Perrot 654, 3. Samuelsson 640, 4. Johan-Olav Botn (Nór.) 560, 5. Dale-Skjevdal 501, 6. Quentin Fillon-Maillet (Fr.) 457, ..., 77. Jakub BORGUĽA 10, 89. Martin MAŤKO (obaja SR) 2

poradie stíhacích pretekov (po 5 zo 7 súťaží):

1. Perrot 307, 2. Giacomel 296, 3. Samuelsson 264, 4. Dale-Skjevdal 260, 5. Ponsiluoma 223, 6. Botn 220, ..., 77. MAŤKO 2


.

Neprehliadnite

Vlhová dostala zelenú na plnú záťaž a chce ísť na ZOH

HRABKO: Pochybujem, že sa KDH podarí spojiť konzervatívne sily

VHÚ: V databáze padlých vojakov z 1. sv. vojny pribudlo 10 046 mien

Kallasová: Vzhľadom na vývoj vo svete je možno dobrý čas začať piť