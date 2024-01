Dale-Skjevdal zvíťazil v stíhačke, J.T. Bö zostal na čele seriálu

5. kolo SP v Ruhpoldingu:



stíhacie preteky mužov na 12,5 km:



1. Johannes Dale-Skjevdal 30:38,0 min (2), 2. Vetle Sjaastad Christiansen +1,7 s (3), 3. Johannes Thingnes Bö (všetci Nór.) +2,4 (2), 4. Emilien Jacquelin (Fr.) +9,6 (3), 5. Justus Strelow (Nem.) +14,7 (1), 6. Tommaso Giacomel (Tal.) +24,1 (4), 7. Tarjei Bö (Nór.) +31,9 (3), 8. Martin Ponsiluoma (Švéd.) +34,5 (4), 9. Eric Perrot (Fr.) +35,1 (3), 10. Andrejs Rastorgujevs (Lot.) +35,7 (0)







celkové poradie SP (po 12 z 21 súťaží):



1. J. T. Bö 671 b., 2. T. Bö 593, 3. Dale-Skjevdal 589, 4. Sturla Holm Lägreid 509, 5. Endre Strömsheim (obaja Nór.) 505, 6. Christiansen 452







poradie v stíhačke (5 zo 7):



1. J. T. Bö 311, 2. Dale-Skjevdal 304, 3. Strömsheim 254



Ruhpolding 14. januára (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Dale-Skjevdal zvíťazil v nedeľňajších stíhacích pretekoch na 12,5 km na podujatí 5. kola Svetového pohára v Ruhpoldingu. Ďalšie pódiové miesta v nemeckom stredisku obsadili jeho krajania. Druhá priečka patrila Vetleovi Sjaastadovi Christiansenovi s mankom 1,7 sekundy a tretí bol Johannes Thingnes Bö (+2,4 s), ktorý navýšil náskok na čele celkového poradia v seriáli i v disciplíne. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.Dale-Skjevdal rozhodol o svojom triumfe v záverečnom kole po poslednej streľbe, keď sa dokázal odpútať od zvyšných štyroch konkurentov a tretíkrát sa tešil z prvenstva v prestížnom seriáli. Bolo to pre neho prvé víťazstvo od 18. decembra 2022 a premiérové v stíhacích pretekoch.Christiansen do stíhačky vyštartoval s náskokom 17 sekúnd pred druhým zo šprintu Tommasom Giacomelom. Po dvoch čistých ležkách si udržal pozíciu, no poradie za ním sa premiešalo. Talian urobil dve chyby na druhej položke a pred neho sa dostali ďalší dvaja Nóri Tarjei Bö a Dale-Skjevdal. Christiansen na prvej stojke raz minul, no aj jeho súperi zaváhali a jeho náskok zostal 19-sekundový. Tarjei Bö bol druhý a na tretiu priečku poskočil vďaka tretej nule Švajčiar Sebastian Stalder. Christiansen na záverečnej položke dvakrát netrafil terč, no zostal s minimálnym náskokom pred štvoricou ďalších súperov a rozhodlo sa na trati. J.T. Bö zvýšil tempo pred stúpaním, ale nepodarilo sa mu odpútať sa od prenasledovateľov. O chvíľu na to zaútočil Dale-Skjevdal, bol úspešný a vyhral.