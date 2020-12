Dale vyhral tretí šprint v Hochfilzene, Šima skončil na 59. mieste

3. kolo SP v Hochfilzene - šprint mužov na 10 km:



1. Johannes Dale (Nór.) 23:32,5 min (0 tr. okruhov), 2. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +17,1 s (0), 3. Fabien Claude (Fr.) +29,0 (1), 4. Johannes Thingnes Bö (Nór.) +41,2 (1), 5. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +44,3 (0), 6. Emilien Jacquelin (Fr.) +45,7 (2), 7. Vetle Sjaastad Christiansen (Nór.) +51,1 (1), 8. Benedikt Doll (Nem.) +51,7 (1), 9. Sturla Holm Laegreid (Nór.) +56,3 (1), 10. Erik Lesser (Nem.) +1:00,0 (1), ... 59. Michal ŠIMA +2:26,8 (2), 61. Tomáš HASILLA +2:27,6 (2), 94. Šimon BARTKO (všetci SR) +3:49,0 (5)



celkové poradie SP (po 5 z 26 pretekov): 1. J. T. Bö 253 b, 2. Samuelsson 215, 3. Laegreid 177, 4. Fillon Maillet 177, 5. Dale 174, 6. Tarjei Bö (Nór.) 174



poradie v šprinte (po 3 z 10): 1. J. T. Bö 151, 2. Dale 124, 3. Samuelsson 117, 4. T. Bö 116, 5. Martin Ponsiluoma (Švéd.) 106, 6. Christiansen 105

Hochfilzen 11. decembra (TASR) - Nór Johannes Dale triumfoval v piatkovom šprinte na 10 km v rámci 3. kola Svetového pohára biatlonistov v rakúskom Hochfilzene. Na ďalších dvoch miestach na pódiu skončili francúzski reprezentanti. Quentin Fillon Maillet zastrieľal rovnako ako víťaz čisto, ale zaostal za ním o 17,1 sekúnd. Tretiu priečku si vybojoval s jednou chybou Fabien Claude (+29,0 s).Na čele celkového poradia zotrval Nór Johannes Thingnes Bö. Z trojice Slovákov na štarte skončil najlepšie na 59. mieste Michal Šima s mankom 2:26,8 minúty a predstaví sa v sobotňajšej stíhačke. Dvadsaťtriročný Dale sa dostal prvýkrát v kariére na pódium v individuálnych pretekoch Svetového pohára a hneď z toho bolo víťazstvo. Po dvoch bezchybných streľbách sa zaradil na prvé miesto pred dovtedajšieho lídra Mailleta a druhého Claudea. V tom čase však stále čakali na štart víťazi úvodných dvoch šprintov sezóny v Kontiolahti, jeho krajania - bratia Johannes Thingnes a Tarjei Bö. Tí sa po čistej ležke zaradili na prvé dve priečky, no v stojke si už pripísali trestné kolá. Mladší Johannes Thingnes jedno a v cieli skončil štvrtý, Tarjei Bö nesklopil dva terče a musel sa uspokojiť s jedenástou priečkou.," uviedol víťaz pre oficiálny kanál Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU). Dale napodobnil Bielorusku Dinaru Alimbekavovú, ktorá pár hodín pred ním zaknihovala premiérové pódium a zároveň prvé víťazstvo v SP.Šima zvládol ako jediný z trojice Slovákov úvodnú ležku bezchybne, no v stojke nesklopil dva terče, čo ho stálo oveľa lepšie umiestnenie. Nakoniec finišoval na 59. pozícii s mankom 2:26,8 minúty na víťaza a tesne sa dostal do sobotňajšej stíhačky. Smolu mal Tomáš Hasilla, ktorý išiel po úvodnej položke na jedno trestné kolo, na stojke pridal ďalšie a v cieli skončil dve priečky za Šimom na 61. pozícii (+2:27,6 min). Od postupu do stíhacích pretekov ho tak delilo len sedem stotín sekundy. Šimonovi Bartkovi sa na strelnici vôbec nedarilo a s piatimi trestnými okruhmi (3+2) sa umiestnil na 94. priečke (+3:49,0 min).Na čele celkového poradie SP je J. T. Bö s 253 bodmi, druhý Švéd Sebastian Samuelsson ich nazbieral 215. J. T. Bö je prvý aj v poradí šprintu (151 b), na druhé miesto sa posunul Dale (124 b).