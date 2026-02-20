< sekcia Šport
Dale získal zlato v pretekoch s hromadným štartom
Na strelnici v Anterselve panovali veternejšie podmienky ako v predošlých dňoch.
Autor TASR,aktualizované
Anterselva 20. februára (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Dale získal na ZOH 2026 zlato v pretekoch s hromadným štartom na 15 km. V talianskom stredisku Anterselva triumfoval s náskokom 10,5 sekundy pred krajanom Sturlom Holmom Lägreidom. Svoju deviatu olympijskú medailu v kariére si vybojoval Francúz Quentin Fillon Maillet, ktorý skompletizoval pódium so stratou 25,6 s na víťaza. Slovensko v súťaži nemalo zastúpenie.
Na strelnici v Anterselve panovali veternejšie podmienky ako v predošlých dňoch. Na úvodnej ležke sa chybe nevyhli favorizovaní Francúzi Eric Perrot a Quentin Fillon-Mailet či Nór Johan-Olav Botn. Naopak, po čistej ležke prebral vedenie ďalší Francúz Emilien Jacquelin, ktorý nasadil rýchle tempo, odpútal sa od zvyšku a vypracoval si takmer 20-sekundový náskok. Jacquelin zrejme úvod prepálil, na druhej streľbe urobil chybu a po štyroch nepresných výstreloch na tretej položke definitívne stratil šancu na úspech.
Výborne rozbehnuté preteky mal po dvoch streľbách domáci Tommaso Giacomel. Priebežne druhý muž celkového poradia Svetového pohára nedosiahol v Anterselve na žiadnu individuálnu medailu a rovnaké konštatovanie platilo aj po záverečnej súťaži mužov. Giacomel viedol po druhej streľbe, náhla bolesť v boku ho však zrazila mimo prvú desiatku, medzičas na 7,8 km už neprešiel a odstúpil z pretekov.
Dale využil zaváhania lídrov a treťou čistou streľbou smeroval za premiérovou medailou pod piatimi kruhmi. Stopercentnú bilanciu mal aj po 20 výstreloch a svoj komfortný 20-sekundový náskok udržal. V cieli sa radoval z najcennejšieho úspechu v kariére, keďže zlato nemá v zbierke ani z majstrovstiev sveta. Rozlúčku s olympijskou kariérou absolvoval český reprezentant Michal Krčmář, ktorý finišoval na 6. mieste aj napriek tomu, že v záverečnej stojke minul štyri z piatich terčov.
Sympatickú bodku za mužskou časťou biatlonových súťaží v Anterselve dala trojica Fabien Claude, Nicola Romanin a Campbell Wright. Trio, ktoré figurovalo na konci poradia pretekov, zastalo približne na začiatku cieľovej rovinky na jednej úrovni a absolvovalo exhibičný šprint pred tribúnami o 27. miesto.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo - biatlon:
muži - preteky s hromadným štartom na 15 km:
1. Johannes Dale 39:17,1 min. (0 trestných okruhov), 2. Sturla Holm Lägreid (obaja Nór.) +10,5 s (1), 3. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +25,6 (4), 4. Philipp Horn (Nem.) +35,5 (1), 5. Vetle Sjästad Christiansen (Nór.) +1:48,1 min (3), 6. Michal Krčmář (ČR) +2:03,6 (5), 7. Philipp Nawrath (Nem.) +2:05,3, 8. Johan-Olav Botn (Nór.) +2:07,4 (5), 9. Otto Invenius (Fín.) +2:24,7 (5), 10. Vitalij Mandzin (Ukr.) +2:30,7 (5)
