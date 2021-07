Dalhuisen pokračuje v HK Poprad, Jurinyi: Patrí k nenahraditeľným

Poprad 19. júla (TASR) - Holandský hokejový obranca Mike Dalhuisen bude aj v sezóne 2021/2022 obliekať dres HK Poprad.



"V súčasnosti patrí u nás k nenahraditeľným obrancom. Počas minulého ročníka a hlavne v play off ukázal srdce, bojovnosť a hral aj cez bolesť," povedal riaditeľ HK Ľudovít Jurinyi pre klubovú stránku.



Dalhuisen prišiel do slovenskej extraligy pred sezónou 2019/2020, ktorú začal v drese vtedajšieho ligového nováčika z Michaloviec. V priebehu ročníka zamieril do Popradu v rámci výmeny za slovenského obrancu Jána Ťavodu. V základnej časti ročníka 2020/2021 odohral 47 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 7 gólov, 20 asistencií, 76 trestných minút a 29 plusových bodov. Vo vyraďovacej časti pomohol tímu k postupu do finále, v ktorom jeho tím napokon nestačil na HKM Zvolen. Dalhuisen mal v 15 zápasoch play off bilanciu 3 góly, 3 asistencie, 18 trestných minút a 7 plusových bodov. „Rozhodol som sa ostať v Poprade, pretože som si tu vytvoril špeciálny vzťah s mestom, ľuďmi a organizáciou. Ocenil som, ako sa klub snažil o moje zotrvanie a aj ja chcem pôsobiť v organizácii, ktorá rešpektuje moju pracovnú morálku. Tiež vidí hodnotu, ktorú prinášam klubu a mestu. Po sezóne som bol zavalený správami a telefonátmi, ktoré ma nabádali, aby som z Popradu neodchádzal. Predĺženie zmluvy bolo pre mňa ľahké rozhodnutie a rokovania boli rýchle. Mal som veľa ponúk a aj napriek tomu, že chcem vidieť veľa nových miest a spoznať veľa nových ľudí, tak som ich odmietol. Po minulej vydarenej sezóne som cítil, že si zaslúžim lepšiu zmluvu. S klubom sme sa rýchlo dohodli na výhodnej zmluve pre obe strany a som rád, že túto zmluvu spečatili podpisom," prezradil 32-ročný obranca, ktorý verí, že v nasledujúcej sezóne by popradský klub mohol znovu bojovať o najvyššie priečky:



„Mám iba jeden cieľ. Pomôcť tímu v progrese a oslavovať v apríli na námestí s fanúšikmi ako šampión. Teraz sme boli veľmi blízko, ale nevyšlo to a tak verím, že dostaneme ďalšiu šancu to zmeniť,“ povedal Dalhuisen pre hkpoprad.sk.