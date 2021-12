Dalič bude pokračovať pri chorvátskej reprezentácii až do roku 2024

Záhreb 8. decembra (TASR) - Tréner Zlatko Dalič bude aj naďalej viesť futbalovú reprezentáciu Chorvátska. S národným zväzom sa v stredu dohodol na novej zmluve do ME 2024. Dalič prišiel k mužstvu v októbri 2017 a dokázal s ním postúpiť do finále MS 2018.



Na EURO 2020 sa púť Chorvátov skončila v osemfinále, kde stroskotali na Španieloch. Na MS 2022 do Kataru sa dokázali "šachovnicoví" kvalifikovať priamo z H-skupiny, v ktorej účinkovali aj slovenskí reprezentanti. "Veľakrát som zdôraznil, že niet väčšej pocty ako trénovať chorvátsky národný tím, hoci táto úloha so sebou prináša tlak a zodpovednosť. Uplynulé mesiace ma presvedčili, že sme na správnej ceste. Cítim tu silnú energiu, vynovený tím môže dosiahnuť skvelé výsledky a spraviť ľudí šťastnými," povedal Dalič podľa croatiasweek.comr