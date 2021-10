Zlatko Dalič o Slovákoch: Budú hrýzť, na postup počíta s 21-22 bodmi

Osijek 10. októbra (TASR) - Kapitán chorvátskej futbalovej reprezentácie Luka Modrič očakáva proti Slovensku ďalší ťažký zápas. Verí však, že s podporou divákov na štadióne Gradski Vrt v Osijeku ho domáci tím zvládne a vďaka trojbodovému zisku sa priblíži k postupu na finálový turnaj MS 2022 v Katare.



Tridsaťšesťročný špílmacher Realu Madrid pred mesiacom v Bratislave nehral v súboji H-skupiny kvalifikácie MS 2022 pre zranenie. Zápas, v ktorom jeho tím so šťastím zvíťazil 1:0 vďaka gólu Marcela Brozoviča zo záveru, však videl a je si dostatočne vedomý sily súpera. "Bol to ťažký zápas proti Slovákom, ktorí podali veľmi dobrý výkon. Nám sa však podarilo streliť parádny gól a získať tri body. Rovnako ťažký zápas očakávam aj zajtra. Chceme podať dobrý výkon, ale vieme, že nás nečaká nič jednoduché. Slovensko je kvalitnejší súper ako Cyprus, no ja verím, že s podporou divákov to zvládneme. Pred Slovákmi však máme rešpekt," povedal Modrič na predzápasovej tlačovej konferencii.



Tréner chorvátskej reprezentácie Zlatko Dalič si príliš neláme hlavu tým, v akej zostave nastúpi súper. V zostave hostí sa totiž po prehre 0:1 v Rusku a reálnej strate postupovej nádeje očakávajú viaceré zmeny. "Nebudem sa zaťažovať zostavou Slovenska, môže byť klamlivá a aj hráči z lavičky môžu byť nebezpeční. Isté je, že Slováci sa budú snažiť ukázať kvalitu a určite budú hrýzť. Nebude to pre nás ľahké, sú tam mená ako Škriniar, Kucka, Hamšík, na ktorých si musíme dať pozor. Musíme podať maximálny výkon, aby sme boli úspešní."



V Osijeku budú domáci jasnými favoritmi, k čomu ich predurčuje nielen kvalita kádra, ale aj súčasné rozpoloženie po výhre 3:0 na Cypre. Po nej majú Chorváti postup do Kataru vo vlastných rukách. Pri rovnosti bodov majú o tri góly lepšie skóre ako Rusi, prijateľnejší žreb a výhodu domáceho prostredia v záverečnom kvalifikačnom vystúpení práve proti "zbornej". Podľa Daliča bude na priamy postup z prvého miesta H-skupiny stačiť 21-22 bodov. "Myslím, že toľko by nám malo stačiť. Z tohto pohľadu vnímam zajtrajší zápas ako možno najdôležitejší v kvalifikácii, hráme doma a Rusi sa predstavia v Slovinsku. Je to pre nás príležitosť priblížiť sa k šampionátu v Katare."