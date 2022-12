Dalič pred Japonskom: Musíme byť trpezliví

Pondelok, 5. decembra, 16.00 (SEČ)



štadión Al Janoub (mesto Al Wakra)



osemfinále:



Japonsko - Chorvátsko



rozhodujú: Ismail Elfath - Corey Parker, Kyle Atkins (všetci USA)



Predpokladané zostavy:



Japonsko: Gonda - Itakura, Jošida, Taniguči, Ito, Tanaka, Morita, Nagatomo - Kubo, Maeda, Kamada



Chorvátsko: Livakovič - Juranovič, Lovren, Gvardiol, Sosa - Brozovič, Modrič, Kovačič - Kramarič, Livaja, Perišič



Pondelok, 5. decembra, 20.00 (SEČ)



štadión 974 (mesto Dauha)



osemfinále:



Brazília - Kórejská republika



rozhodujú: Clement Turpin - Nicolas Danos, Cyril Gringore (všetci Fr.)

Predpokladané zostavy:



Brazília: Alisson - Danilo, Silva, Militao, Marquinhos - Casemiro, Guimaraes, Paqueta - Raphinha, Richarlison, Vinicius



Kórejská republika: Kim Seung-gyu – Kim Moon-hwan, Kwon Kyung-won, Kim Young-gwon, Kim Jin-su – Jung Woo-young, Hwang In-beom, Lee Kang-in – Lee Jae-sung, Cho Gue-sung, Son Heung-min





Dauha 4. decembra (TASR) - Prekvapivý víťaza E-skupiny Japonsko nastúpi v pondelkovom osemfinále MS v Katare v Al Wakre (16.00 SEČ) proti vicemajstrovi sveta z Chorvátska. Futbalisti Brazílie pôjdu v ten istý deň v Dauhe do duelu s Kórejskou republike v pozícii favorita (20.00 SEČ).Brazílčania nemôžu počítať so zranenou dvojicou Gabriel Jesus a Alex Telles. Obaja hráči si zranili koleno a na turnaji s veľkou pravdepodobnosťou skončili. Zdravotné problémy limitujú aj druhého ľavého obrancu Alexa Sandra. Ak by hráč Juventusu nemohol nastúpiť, tréner Tite bude musieť na tomto poste improvizovať. V zápase proti Kamerunu naskočil na ľavý kraj obrany stopér Marquinhos. Naopak, po zranení bude k dispozícii pravý bek Danilo.povedal Rodrigo Lasmar, lekár brazílskeho tímu, ktorý pravidelne predstupuje pred médiá, aby poskytol aktuálne informácie o zdravotnom stave hráčov. Do tréningového procesu sa zapojil útočník Neymar, ktorý si v úvodnom zápase proti Srbsku poranil členok. Na sociálnej sieti informoval, že sa cíti dobre, čo dokumentuje aj fakt, že televízne kamery zachytili hráča Parížu St. Germain chodiť bez krívania.povedal v piatok pre AFP brazílsky útočník Richarlison.Brazília nedokázala v skupinovej fáze predviesť úplný ofenzívny potenciál. Ukázalo sa to v zápase proti Kamerunu, v ktorom si síce "kanárici" dokázali vypracovať prevahu, avšak v zakončení zlyhávali a v závere ich potrestal gólovou hlavičkou Vincent Aboubakar. "Selecao" nečaká nič jednoduché ani proti Kórejskej republike, ktorá sa prezentuje energickým futbalom.uvedomuje si Richarlison. Brazília sa tento rok už raz stretla vo vzájomnom zápase proti Kórejčanom. V júni vyhrala v Soule presvedčivo 5:1. Kórea vtedy nemala k dispozícii kľúčového stredného obrancu Kim Min-jaeho, ktorý bol zranený. Hráč, ktorý dokáže rýchlymi prihrávkami zmierniť tlak súpera alebo sa driblingom dostať z problémov, sa zranil aj v Katare. Jeho štart je stále otázny, bez ohľadu na to sa očakáva zo strany Kórejčanov zachovanie tradičného herného systému aj proti superfavoritovi. Kórejskí hráči počas majstrovstiev sveta hovorili, že vždy verili v taktiku trénera Paula Benta, aj v dueloch proti favorizovaným súperom. Víťazstvo nad Portugalskom v záverečnom skupinovom zápase dodalo tímu sebavedomie.povedal Hwang Hee-chan, ktorý proti Portugalsku strelil víťazný gól.Futbalistom Japonska sa podarilo šokovať svet hneď niekoľkokrát. Víťazstvá nad favorizovaným Nemeckom a Španielskom vyústili do prekvapivého postupu z prvej priečky E-skupiny. Japonci neboli v zápasoch dominantní na lopte, no dokázali sa presadiť z precízne vybudovaných protiútokov. Dokonca zaznamenali rekord v štatistike držania lopty. Proti Španielsku mali v tomto ukazovateli iba 17,7%, čo je najnižšie percento zo všetkých tímov, ktoré vyhrali zápas na MS od začiatku záznamov v roku 1966. Tréner Japonska Hadžime Morijasu si v Katare vyslúžil pochvalu za striedania a taktické zmeny. Tri zo štyroch gólov Japonska strelili hráči, ktorí začali na lavičke.povedal 54-ročný japonský kouč. Dôležitým žolíkom v zápasoch proti favoritom bol Ricu Doan. Útočník Freiburgu strelil v oboch vyrovnávajúci gól. Doanovi trvalo iba štyri minúty, kým prekonal v zápase proti Nemecku brankára Manuela Neuera. Proti Španielsku stihol skórovať po dvoch minútach na ihrisku. Vicemajster z Chorvátska bude tretí európsky zástupca na šampionáte, ktorý bude čeliť Japonsku.povedal o súperovi Doan.Chorváti inkasovali v skupinovej fáze iba raz. V zápasoch proti Belgicku a Maroku súperi nedokázali prekonať dobre organizovanú obranu. Stredopoliar Lovro Majer pred konfrontáciou s Japonskom pochválil výsledky ázijského tímu, ktorý vníma ako mužstvo so srdcom a odvahou.povedal Majer na sobotňajšej tlačovej konferencii a dodal:Majer upozornil, že jeho tím nesmie Japonsko podceniť, keďže turnaj už priniesol množstvo šokov, napríklad keď Saudská Arábia zdolala Argentínu, Tunisko Francúzsko a Brazília prehrala s Kamerunom:Silu súpera si uvedomuje aj tréner Chorvátska Zlatko Dalič: