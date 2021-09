Dalič uspel v 50. vystúpení, s Rusmi nechce ísť na nože

Split 8. septembra (TASR) - Futbalisti Chorvátska dosiahli dôležitý triumf nad Slovinskom 3:0 v jubilejnom 50. stretnutí trénera Zlatka Daliča na reprezentačnej lavičke. "Slovenskú" H-skupinu kvalifikácie MS 2022 vedú o skóre pred Ruskom, ktoré takisto získalo v septembrovom trojzápase sedem bodov.



Vedúce tímy na úvod asociačného termínu remizovali vo vzájomnom moskovskom súboji 0:0, Rusi potom zvíťazili na Cypre aj doma nad Maltou zhodne 2:0. Chorváti vydreli úspech na Slovensku 1:0, no skóre si výrazne zlepšili najmä v Splite na úkor balkánskeho rivala, ktorému v utorok odplatili marcovú prehru. Domácich dostal do vedenia v prvom polčase Marko Livaja, po zmene strán sa presadil Mario Pašalič a veľkú hodnotu môže mať v konečnom účtovaní aj gól striedajúceho Nikolu Vlašiča v nadstavenom čase. Na záverečný turnaj do Kataru sa priamo prebojuje iba víťaz skupiny, pričom pri rovnosti bodov je prvé kritérium práve skóre.



"Hráčom môžem jedine pogratulovať k výborným výkonom, v septembri nazbierali sedem bodov. Utorňajší výkon bol najlepší z nich, hrali sme agresívne a kompaktne, investovali sme mnoho síl. Každý z týchto troch duelov nás stál veľa energie. Môžeme byť spokojní, vo všetkých vystúpeniach sme odovzdali maximum. Po majstrovstvách Európy som priznal, že musíme napraviť nejaké veci, aj ja som urobil niekoľko chýb. Toto je krok správnym smerom, ak budeme takto pokračovať, bude to v poriadku," povedal pre portál HRT 54-ročný Dalič, ktorý na MS 2018 doviedol "Vatrenov" až do finále. Na ME 2020 prehrali jeho zverenci v osemfinále.



Chorvátsko aj Rusko majú na konte trinásť bodov. V Splite sa stretnú až v novembri, predtým na obe mužstvá čaká októbrový dvojzápas. "Proti Rusom nechceme bojovať doma ´na nože´. Oni hrajú doma so Slovenskom a v Slovinsku. My sa predstavíme na Cypre a privítame Slovensko, takže by sme mohli vyťažiť o čosi viac bodov. Nerozhoduje len záverečný súboj," zdôraznil chorvátsky kouč, ktorý sa v nasledujúcom asociačnom termíne môže tešiť na návrat kapitána a kľúčového stredopoliara Luku Modriča po zranení. Príjemné starosti mu narobil brankár Ivica Ivušič. "Dostal príležitosť a využil ju na sto percent. Chytal sebavedome, dobre rozohrával a predovšetkým v Bratislave nás podržal viacerými dôležitými zákrokmi. Dominik Livakovič má veľkú konkurenciu," dodal Dalič.