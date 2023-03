Dalič zostane na poste trénera chorvátskej reprezentácie do roku 2026

Záhreb 18. marca (TASR) - Chorvátsky futbalový zväz (HNS) predĺžil kontrakt s trénerom národného tímu Zlatkom Daličom do roku 2026. Od nástupu 56-ročného kouča zaznamenali Chorváti pozoruhodné výsledky - na MS v roku 2018 skončili na druhom mieste, na vlaňajšom svetovom šampionáte obsadili tretiu pozíciu.



Daliča angažovali na post hlavného trénera na krátkodobý úväzok v roku 2017, no po úspešnej kvalifikácii na MS v Rusku si vyslúžil dlhodobú zmluvu. Chorvátov na turnaji doviedol až do finále, v ktorom podľahli Francúzom 2:4. Za veľký úspech tiež možno považovať tretie miesto z Kataru, v semifinálovom dueli "Vatreni" síce podľahli majstrovskej Argentíne (0:3), no v súboji o medailu zvíťazili nad Marokom 2:1.



"Zlatko Dalič absolútne splnil všetky ciele, ktoré mu boli za týchto päť a pol roka stanovené. Zároveň sa podpísal pod dva veľkolepé úspechy na MS v Rusku a v Katare. Chorvátsko priviedol k striebornej a bronzovej medaile, teda stal sa naším najúspešnejším trénerom v histórii. Preto som nesmierne rád, že sme sa dohodli na pokračovaní spolupráce, ktorá bola doteraz priam brilantná," uviedol prezident HNS Marijan Kustič.



Pre Daliča je toto rozhodnutie veľkou poctou. "Už veľakrát som poukázal na to, že táto práca je pre mňa najväčšou cťou a najväčším potešením, ktoré ako tréner môžem mať. Skutočne sa teším na budúcnosť v chorvátskom národnom tíme. Bez ohľadu na úžasné úspechy, ktoré sme už dosiahli, mám veľkú vášeň a ambíciu pokračovať v spolupráci s Chorvátskom a verím, že je pred nami ešte veľa veľkých výziev," citoval 56-ročného kouča portál stadiumastro.com.



Chorvátsko má pred sebou kvalifikáciu na EURO 2024, koncom marca sa stretne s Walesom a Tureckom. V D-skupine naň čakajú aj reprezentácie Arménska a Lotyšska.