Dallas bude v najbližších zápasoch bez zraneného Rantanena

Hokejista Dallasu Stars Mikko Rantanen. Foto: TASR/AP

V tejto sezóne je Rantanen najproduktívnejší hráč „hviezd".

Autor TASR
Dallas 24. februára (TASR) - Hokejisti Dallasu Stars sa budú musieť v najbližších zápasoch NHL zaobísť bez Mikka Rantanena. Fínsky útočník utrpel na olympijskom turnaji v Miláne zranenie v dolnej časti tela. Rantanen nemohol nastúpiť v zápase o bronz proti Slovensku, ktorý „Suomi" vyhrali 6:1.

„Zatiaľ nevieme určiť presnú dĺžku nútenej pauzy, v najbližších zápasoch nám však Mikko bude chýbať. Viac budeme vedieť po vyšetreniach, ktoré absolvuje v utorok," uviedol pre oficiálny web profiligy tréner Dallasu Glen Gulutzan. V tejto sezóne je Rantanen najproduktívnejší hráč „hviezd". Na konte má 69 bodov, k 20 gólom pridal 49 asistencií.
