Dallas delí od prvého finále Stanley Cupu po 20 rokoch jedno víťazstvo

play off NHL:

finále Západnej konferencie - štvrtý zápas:



DALLAS STARS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)



Góly: 32. Pavelski (Cogliano), 40. Benn (Klingberg, Radulov) - 28. Martinez (Schmidt, Šťastný). Brankári: Chudobin - Lehner, strely na bránku: 20:33



/stav série: 3:1/





Slovák v akcii:



Andrej Sekera (Dallas) 18:17 0 0 0 0 0 0



/pozn.: čas na ľade, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/



Edmonton 13. septembra (TASR) - Hokejisti Dallasu Stars so slovenským obrancom Andrejom Sekerom sú jedno víťazstvo od postupu do záverečných bojov o Stanleyho pohár. Vo štvrtom stretnutí finále Západnej konferencie play off NHL v Edmontone zdolali Vegas Golden Knights 2:1 a v sérii vedú už 3:1 na zápasy. Sekera odohral 18:17 min a pripísal si dva hity. Vo finále Stanley Cupu sa hokejisti Stars nepredstavili od roku 2000.Všetky góly padli v druhej tretine. Golden Knights dostal do vedenia peknou strelou od modrej čiary obranca Alec Martinez, ale "hviezdy" otočili priebeh zásluhou skúsených útočníkov. Deviatym gólom v play off vyrovnal Joe Pavelski, keď jeho pokus nešťastne v páde tečoval nad lapačku vlastného brankára Robina Lehnera obranca Nate Schmidt a 59 sekúnd pred koncom druhého dejstva strelil v presilovke rozhodujúci gól kapitán Jamie Benn.povedal Pavelski pre nhl.com.V bránke Dallasu opäť žiaril Anton Chudobin, keď zaznamenal 32 úspešných zákrokov. Hráči Vegas prestrieľali Dallas v pomere 33:20. Ruský brankár po zápase chválil najmä svojich spoluhráčov.povedal Chudobin. V sérii s Vegas inkasoval v štyroch dueloch len šesť gólov zo 125 striel a má úspešnosť zákrokov 95,2 percenta.chválil 34-ročného Rusa kapitán Benn.Od zavedenia formátu na štyri víťazné zápasy vyhralo sériu 90,9 percenta tímov, ktoré viedli 3:1. V tejto sezóne to do úspešného konca dotiahli tímy vo všetkých desiatich prípadoch.povedal strelec jediného gólu Vegas Martinez.Hráči Vegas mali v tretej dvadsaťminútovke tlak, ale súper zblokoval až osem striel a čo prešlo, to chytil Chudobin. Golden Knights môže mrzieť nevyužitá 70-sekundová presilovka o dvoch hráčov zo záveru tretej tretiny.uviedol tréner Golden Knights Peter DeBoer.Kormidelník Dallasu Rick Bowness pochválil svoj tím za bojovnosť.povedal skúsený Bowness, ktorý je vo veku 65 rokov najstarší spomedzi koučov NHL. Dallasu chýbal zranený Radek Faksa, zápas nedohral ani Roope Hintz.Piaty zápas je na programe v noci na utorok SELČ.