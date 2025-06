Dallas odvolal trénera DeBoera

Dallas 6. júna (TASR) - Peter DeBoer skončil na poste trénera hokejistov Dallasu Stars. Vedenie klubu NHL ho odvolalo z funkcie týždeň po vyradení „hviezd“ vo finále Západnej konferencie. Stars prehrali s Edmontonom 1:4 na zápasy.



„Po dôkladnom zvážení sme sa rozhodli, že je v šatni potrebný nový hlas, aby sme sa priblížili k nášmu cieľu - získať Stanleyho pohár. Chceli by sme sa poďakovať Peteovi za všetko, čo s organizáciou počas uplynulých troch sezón dosiahol a želáme mu len to najlepšie v budúcnosti,“ uviedol podľa nhl.com generálny manažér klubu Jim Nill.



DeBoer trénoval Dallas tri sezóny a vo všetkých troch doviedol mužstvo do konferenčného finále. Ani raz sa mu však nepodarilo prebojovať s tímom do finále o Stanleyho pohár. V roku 2024 získal s mužstvom titul v Centrálnej divízii. Počas troch rokov na striedačke mal v základnej časti bilanciu 149 víťazstiev, 29 prehier po predĺžení, resp. nájazdoch a 68 prehier v riadnom hracom čase.



K jeho odvolaniu prišlo po prehre v piatom zápase finále Západnej konferencie s Edmontonom (3:6), v ktorom vystriedal brankársku jednotku Jakea Oettingera už v prvej tretine po tom, ako Američan dostal dva góly z prvých dvoch striel. Po zápase pred novinármi svojho brankára tvrdo skritizoval.



DeBoer v minulosti viedol v NHL aj Floridu Panthers, New Jersey Devils, San Jose Sharks a Vegas Golden Knights. Devils (2012) a Sharks (2016) doviedol do finále Stanley Cupu. V počte víťazstiev je v historickej tabuľke trénerov na 17. mieste.