Dallas podľahol Minnesote a ťahá najhoršiu šnúru od roku 1998
Mavericks ťahajú najhoršiu šnúru od roku 1998 a v tabuľke Západnej konferencie im patrí nepostupová 12. pozícia.
Autor TASR
New York 21. februára (TASR) - Basketbalisti Dallasu prehrali v nočnom zápase NBA na palubovke Minnesoty 111:122 a v zámorskej súťaži nezvíťazili v desiatich dueloch za sebou. Timberwolves doviedol k triumfu Anthony Edwards so 40 bodmi, jeho spoluhráč Rudy Gobert zaznamenal double-double s 22 bodmi a 17 doskokmi.
Mavericks ťahajú najhoršiu šnúru od roku 1998 a v tabuľke Západnej konferencie im patrí nepostupová 12. pozícia. Najproduktívnejším hráčom hostí bol Khris Middleton s 18 bodmi.
V ďalšom stretnutí triumfovali obhajcovia titulu z Oklahomy City nad Brooklynom jasne 105:86. Thunder naďalej chýbal hviezdny Shai Gilgeous-Alexander, lídrom mužstva bol 21-bodový Jared McCain. Derby v Los Angeles zvládli lepšie hráči Lakers, ktorí zdolali Clippers 125:122.
NBA - výsledky:
Charlotte - Cleveland 113:118, Memphis - Utah 123:114, Washington - Indiana 131:118, Atlanta - Miami 97:128, Minnesota - Dallas 122:111, New Orleans - Milwaukee 118:139, Oklahoma City - Brooklyn 105:86, LA Lakers - LA Clippers 125:122, Portland - Denver 103:157
