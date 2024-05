Dallas postúpil do semifinále konferencie, Irving mal double double

štvrťfinále Východnej konferencie - 6. zápasy:



Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 103:96 (29:25, 24:24, 20:29, 30:18)



najviac bodov: Banchero 27, F. Wagner 26, Suggs 22 - Mitchell 50, Garland 21, Strus 10



/stav série: 3:3/







štvrťfinále Západnej konferencie - 6. zápasy:



Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 114:101 (34:26, 18:26, 35:20, 27:29)



najviac bodov: Irving 30, Dončič 28 (13 asistencií), Washington 14 - Powell 20, George 18 (11 doskokov), Zubac 17 (11 doskokov)



/konečný stav série: 4:2, Dallas postúpil/

New York 4. mája (TASR) - Basketbalisti Dallasu Mavericks postúpili do semifinále play off Západnej konferencie v zámorskej NBA. V šiestom zápase si poradili s Los Angeles Clippers 114:101. Tridsiatimi bodmi k tomu prispel Kyrie Irving, double double za 28 bodov a 13 asistencií mal Luka Dončič. Jeho tím čaká v ďalšej fáze Oklahoma.povedal Dončič na adresu Irvinga. Ten posilnil Mavericks vlani a v roku 2016 získal titul práve s Clevelandom. Orlando si vybojovalo siedmy zápas po víťazstve 103:96 nad Clevelandom. Za domácich mal 27 bodov Paolo Banchero, o jeden menej zaznamenal Franz Wagner. Jeho tím tak vyhral napriek 50 bodom Donovana Mitchella.uviedol Mitchell podľa agentúry AFP.