Dallas predĺžil kontrakt s generálnym manažérom J. Nillom do roku 2026

Dallas 24. júla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Dallas Stars predĺžil kontrakt s generálnym manažérom Jimom Nillom do roku 2026. Šesťdesiatpäťročný funkcionár je rekordér klubu, keďže na tomto poste bude pôsobiť už jedenásty rok.



Nilla minulý mesiac vyhlásili za najlepšieho generálneho manažéra uplynulej sezóny NHL. "Jim dokázal, že je jeden z najlepších generálnych manažérov v lige. Starostlivo vybudoval tím, ktorý patrí medzi najlepšie v NHL a zároveň zabezpečil, že Stars budú v nasledujúcich rokoch kandidátmi na titul. Môže pokračovať vo svojej vízii a cieli priniesť do Texasu ďalší Stanleyho pohár," uviedol majiteľ klubu Tom Gaglardi.



Dallas sa v minulom ročníku dostal do finále Západnej konferencie, neskorším šampiónom Vegas Golden Knights v ňom podľahol 2:4 na zápasy. "Moja rodina a ja sme vďační Tomovi Gaglardimu za jeho oddanosť organizácii a že mi dal všetky dostupné zdroje na vybudovanie tohto tímu. Mám to šťastie, že mám po boku neuveriteľný tím jednotlivcov, ktorí neúnavne pracovali v zákulisí, aby pomohli vybudovať náš tím do dnešnej podoby. Som nadšený, že môžem pokračovať vo svojej práci pri rozvíjaní víťaznej kultúry a dosahovaní nášho spoločného cieľa vyhrať Stanley Cup," citoval Nilla portál nhl.com.