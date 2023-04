Dallas prehral doma so Chicagom a nebude hrať vo vyraďovacej časti

výsledky NBA:



Charlotte - Houston 109:112,

Indiana - Detroit 115:122,

Washington - Miami 114:108,

Atlanta - Philadelphia 131:136 pp,

Boston - Toronto 121:102,

Brooklyn - Orlando 101:84,

Milwaukee - Memphis 114:137,

New Orleans - New York 113:105,

Dallas - Chicago 112:115,

Sacramento - Golden State 97:119,

Los Angeles Lakers - Phoenix 121:107

New York 8. apríla (TASR) - Basketbalisti Dallasu prehrali v noci na sobotu doma so Chicagom 112:115 a nebudú hrať vyraďovaciu časť zámorskej NBA. Dva hracie dni pred koncom základnej časti je tak známych všetkých 20 jej účastníkov.Brooklyn zvíťazil nad Orlandom 101:84 a získal poslednú šiestu priamu miestenku do play off vo Východnej konferencii. V 1. kole sa stretne s treťou Philadelphiou. V play in bude hrať siedme Miami, ktoré prehralo vo Washingtone 108:114. Jeho súperom bude ôsma Atlanta. Deviate skončí definitívne Toronto a v boji o postup do zápasu o ôsmu nasadenú pozíciu nastúpi v play in proti Chicagu. Na západe zostávajú k dispozícii ešte dve priame voľné miesta do play off a zmeniť sa môžu play in pozície na 7.-9. mieste.