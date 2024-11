Dallas prehral štvrtýkrát v sérii, nestačil na Utah 113:115

Utah Jazz - Dallas Mavericks 115:113 (27:28, 34:36, 38:21, 16:28)



najviac bodov: Collins 28, Clarkson 20, Sexton 16 - Dončič 37, Marshall 19, Thompson 17

Salt Lake City 15. novembra (TASR) - Basketbalisti Dallasu prehrali v NBA štvrtý zápas za sebou, keď neuspeli ani na palubovke posledného tímu Západnej konferencie Utahu 113:115. Finalistom predchádzajúceho ročníka patrí v tabuľke na západe až 12. miesto.Mavericks chýbal v stretnutí pre problémy s ramenom Kyrie Irving a 37 bodov Luku Dončiča nestačilo. Hráči Jazz podali kolektívny výkon, až šesť z nich sa dostalo do dvojciferných čísiel, vrátane kompletnej základnej päťky. Najviac bodov za víťazov (28) dal John Collins, ktorý duel aj rozhodol smečom šesť sekúnd pred koncom. Predtým Klay Thompson 27 sekúnd pred klaksónom trojkou vyrovnal na 113:113. Tréner Jazz Will Hardy si však nevzal tajmaut, hráči hostí si nedokázali vhodne rozobrať hráčov v obrane a Jordan Clarkson našiel takmer od polovice Collinsa úplne voľného pod košom.Utah viedol v úvode štvrtej štvrtiny aj o 16 bodov, no napokon sa musel strachovať o víťazstvo. "," tešil sa po stretnutí Collins.