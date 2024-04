Dallas prehráva s Vegas už 0:2 na zápasy

Play off NHL - 1. kolo:



štvrťfinále Východnej konfeencie - 3. zápas:



Toronto - Boston 2:4



/stav série: 1:2/







štvrťfinále Západnej konferencie - 2. zápas:



Dallas - Vegas 1:3



/stav série: 0:2/







Edmonton - Los Angeles 4:5 pp



/stav série: 1:1/





New York 25. apríla (TASR) - Najlepší tím Západnej konferencie po základnej časti NHL Dallas prehráva v 1. kole play off NHL s tímom Vegas už 0:2 na zápasy. V noci na štvrtok prehral aj v druhom domácom zápase série a to 1:3. Boston zvíťazil v Toronte 4:2 a vedie 2:1 na zápasy. Los Angeles vyrovnalo stav série s Edmontonom na 1:1, keď v druhom meraní síl zvíťazilo 5:4 po predĺžení.Víťazný gól obhajcov titulu v Dallase dal Noah Hanifin, ktorý v 39. minúte zvýšil na 2:1. V závere ešte skóroval do prázdnej bránky Jack Eichel. V drese Bostonu sa zaskvel Brad Marchand, zapísal si dva góly a asistenciu, keď sa postaral aj o víťazný gól na 3:2 v 52. minúte a napokon aj pečatil skóre do prázdnej bránky v poslednej minúte.O triumfe Kings rozhodol v tretej minúte predĺženia Anže Kopitar. Slovinský veterán si pripísal aj dve asistencie. Dva góly v drese víťazov dal švédsky útočník Adrian Kempe, za domácich dvakrát rozvlnil sieť Dylan Holloway.