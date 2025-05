Dallas sa ujal vedenia v sérii s Winnipegom 2:1, Florida vyrovnala

NHL - play off, 2. kolo



semifinále Východnej konferencie - 4. zápas:



Florida Panthers - Toronto Maple Leafs 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)



Góly: 16. Verhaeghe (Tkachuk, Barkov), 53. Bennett (Ekblad). Brankári: Bobrovskij - Woll, strely na bránku: 37:23.



/stav série: 2:2/







semifinále Východnej konferencie - 3. zápas:



Dallas Stars - Winnipeg Jets 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)



Góly: 3. Hintz (Rantanen, Harley), 16. Harley (Granlund, Steel), 44. Petrovic (Rantanen, Steel), 45. Rantanen (Hintz, Granlund), 55. Johnston (Benn, Dadonov) - 10. Connor (Vilardi), 31. Niederreiter (Morrissey, Miller). Brankári: Oettinger - Hellebuyck, strely na bránku: 26:25.



/stav série: 2:1/





New York 12. mája (TASR) - Hokejisti Dallasu zvíťazili v treťom semifinálovom zápase Západnej konferencie NHL nad Winnipegom 5:2 a dostal sa do vedenia 2:1 na zápasy. Hráči Floridy vyhrali aj v druhom domácom zápase v semifinálovej sérii Východnej konferencie proti Torontu a po triumfe 2:0 vyrovnali stav na 2:2.Hráči Winnipegu chceli nadviazať na triumf 4:0 z predošlého zápasu, ale Dallas v tretej tretine rozhodol o svojom triumfe. Jets počas duelu vyrovnali na 1:1 aj 2:2, ale na góly Alexa Petrovica a Mikka Rantanena v rozpätí 49 sekúnd v úvode tretej tretiny nedokázali reagovať. V zápase, ktorý bol na strely takmer vyrovnaný (na bránku 26:25, zblokované 18:15), zavážili výkony brankárov. Domáci Jake Oettinger mal 92-percentnú úspešnosť zákrokov, zatiaľ čo Connor Hellebuyck inkasoval päť gólov z 26 striel a mal iba 80,8-percentnú úspešnosť. Štvrtý duel série sa uskutoční v noci na stredu o 2.00 SELČ.Hokejisti Floridy vyrovnali stav série s Torontom aj vďaka brankárovi Sergejovi Bobrovskému, ktorý zneškodnil všetkých 23 striel Maple Leafs a dosiahol druhé čisté konto v prebiehajúcej play off. Obhajcovia Stanleyho pohára vyslali na Josepha Wolla 37 striel a nedovolili súperovi dostať sa do vedenia 3:1 na zápasy. Za nerozhodného stavu sa séria presunie do Toronta, piaty duel je na programe v noci na štvrtok o 1.00 SELČ.