Dallas si zaistil miestenku v play off napriek prehre s Vegas
New York 23. marca (TASR) - Hokejisti Dallasu si v noci na pondelok ako druhý tím zámorskej NHL zaistili účasť v play off. Podarilo sa im to napriek prehre s Vegas 2:3, pomohol im k tomu neskorší výsledok Los Angeles Kings, ktorí podľahli Utahu 3:4 po predĺžení. V súboji dvoch Slovákov uspelo Calgary s Martinom Pospíšilom, ktoré zdolalo Tampu Bay s Erikom Černákom 4:3 po predĺžení.
Stars vyhrávali po prvej tretine 2:1, v prostrednom dejstve však vyrovnal Ivan Barbašov a víťazstvo Golden Knights zariadil v 57. minúte Reilly Smith. Dallas prehral druhýkrát za sebou, ale na zozname postupujúcich doplnil z druhého miesta Západnej konferencie vedúce Colorado. Vegas ukončilo trojzápasovú sériu prehier.
Domáce „plamene“ prišli v stretnutí s Lightning o vedenie 3:1, ale napokon sa tešili po predĺžení. Víťazný gól strelil už po 26 sekundách Ryan Strome. Pospíšil odohral 10 a pol minúty, zapísal si jednu strelu na bránku a štyri bodyčeky. Hosťujúci Černák strávil na ľade 16:04 minúty a prezentoval sa plusovým bodom, troma hitmi a jednou zblokovanou strelou.
NHL - výsledky:
Chicago - Nashville 2:3 pp, Pittsburgh - Carolina 1:5, Dallas - Vegas 2:3, NY Islanders - Columbus 1:0, Anaheim - Buffalo 6:5 pp, Calgary - Tampa Bay - 4:3 pp, Utah - Los Angeles 4:3 pp
postupujúci do play off:
Západná konferencia: Colorado, Dallas
