Dallas si zaistil miestenku v play off napriek prehre s Vegas

Pravé krídlo Dallas Stars Arttu Hyry (25) sa snaží získať puk pred obrancom Vegas Golden Knights Braydenom McNabbom (3) počas prvej tretiny hokejového zápasu NHL v nedeľu 22. marca 2026 v Dallase. Foto: TASR/AP

New York 23. marca (TASR) - Hokejisti Dallasu si v noci na pondelok ako druhý tím zámorskej NHL zaistili účasť v play off. Podarilo sa im to napriek prehre s Vegas 2:3, pomohol im k tomu neskorší výsledok Los Angeles Kings, ktorí podľahli Utahu 3:4 po predĺžení. V súboji dvoch Slovákov uspelo Calgary s Martinom Pospíšilom, ktoré zdolalo Tampu Bay s Erikom Černákom 4:3 po predĺžení.

Stars vyhrávali po prvej tretine 2:1, v prostrednom dejstve však vyrovnal Ivan Barbašov a víťazstvo Golden Knights zariadil v 57. minúte Reilly Smith. Dallas prehral druhýkrát za sebou, ale na zozname postupujúcich doplnil z druhého miesta Západnej konferencie vedúce Colorado. Vegas ukončilo trojzápasovú sériu prehier.

Domáce „plamene“ prišli v stretnutí s Lightning o vedenie 3:1, ale napokon sa tešili po predĺžení. Víťazný gól strelil už po 26 sekundách Ryan Strome. Pospíšil odohral 10 a pol minúty, zapísal si jednu strelu na bránku a štyri bodyčeky. Hosťujúci Černák strávil na ľade 16:04 minúty a prezentoval sa plusovým bodom, troma hitmi a jednou zblokovanou strelou.

NHL - výsledky:

Chicago - Nashville 2:3 pp, Pittsburgh - Carolina 1:5, Dallas - Vegas 2:3, NY Islanders - Columbus 1:0, Anaheim - Buffalo 6:5 pp, Calgary - Tampa Bay - 4:3 pp, Utah - Los Angeles 4:3 pp


postupujúci do play off:

Západná konferencia: Colorado, Dallas
Neprehliadnite

Vo veku 86 rokov zomrela hviezda akčných filmov Chuck Norris

HRABKO: Zvýšenie volebného kvóra je len vypustený balónik, je nereálne

OTESTUJTE SA: Uhádnete hit podľa jednej vety?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Udrží si marec slnečné počasie až do konca?