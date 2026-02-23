< sekcia Šport
Dallas triumfoval nad Indianou a ukončil 10-zápasovú sériu prehier
Hviezdny LeBron James dosiahol ďalší kariérny míľnik.
Autor TASR,aktualizované
New York 23. februára (TASR) - Basketbalisti Dallasu zvíťazili v nočnom stretnutí zámorskej NBA na palubovke Indiany 134:130 a ukončili desaťzápasovú sériu prehier. Šiesti hráči Mavericks dosiahli dvojciferné bodové skóre, najviac 25 bodov mal Khris Middleton.
Hviezdny LeBron James dosiahol ďalší kariérny míľnik. Počas súboja Los Angeles Lakers s Bostonom zaznamenal 20 bodov a prekonal métu 43.000 bodov v kariére. Lakers však prehrali 89:111. Vlaňajší šampióni z Oklahomy City triumfovali nad Clevelandom 121:113 a Cavaliers prerušili sedemzápasovú víťaznú sériu.
Hráči Toronta Raptors zdolali Milwaukee 122:94, čím ukončili trojzápasovú sériu výhier v podaní Bucks. Jedenástemu tímu Východnej konferencie stále chýba Jannis Antetokunmpo. Bez neho majú šampióni zo sezóny 2020/2021 bilanciu 9 víťazstiev a 16 prehier. So službami gréckeho basketbalistu majú vyrovnané skóre 15:15.
K víťazstvu Charlotte Hornets nad Washingtonom Wizards 129:112 výrazne dopomohol LaMelo Ball, ktorý nazbieral 37 bodov, 8 doskokov a 7 asistencií. Dvadsaťštyriročný rozohrávač zároveň stanovil osobné maximum v počte trojbodových košov, keď sa spoza oblúka presadil desaťkrát.
Drámu až do konca ponúkol duel medzi Clippers a Magic, z ktorého vyšlo víťazne mužstvo z Orlanda pomerom 111:109. Domácim na triumf nestačilo ani 37 bodov Kawhiho Leonarda, ktorý sa vrátil do zostavy Clippers potom, čo nedohral uplynulé stretnutie proti Lakers. Za Magic hviezdil Desmond Bane, ktorý nastrieľal 36 bodov, vrátane koša 88 sekúnd pred koncom, ktorý dostal siedmy tím Východnej konferencie do vedenia, ktoré už nepustil.
NBA - sumáre:
Oklahoma City Thunder - Cleveland Cavaliers 121:113 (40:25, 24:30, 25:31, 32:27)
najviac bodov: Joe 22, Wallace 20, Holmgren 17 (15 doskokov) - Harden, Merrill a Mitchell všetci po 20
Atlanta Hawks - Brooklyn Nets 115:104 (32:30, 28:26, 29:31, 26:17)
najviac bodov: Johnson 26 (12 doskokov), Alexander-Walker a Landale po 17 - Porter 18, Claxton 15, Demin 13
Golden State Warriors - Denver Nuggers 128:117 (39:27, 37:40, 19:34, 33:16)
najviac bodov: Moody 23, Horford 22, Melton 20 - Jokič 35 (20 doskokov, 12 asistencií), Murray 21, Braun 18
Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 94:122 (27:22, 24:38, 22:32, 21:30)
najviac bodov: Porter (10 asistencií) a Rollins po 21, Thomas 15 - Quickley 32, Ingram 22, Mamukelašvili 15
Indiana Pacers - Dallas Mavericks 130:134 (33:36, 33:35, 29:32, 35:31)
najviac bodov: Siakam 30, Nembhard 22 (11 asistencií), Walker 18 - Middleton 25, Washington 23, Marshall 17
Washington Wizards - Charlotte Hornets 112:129 (37:38, 19:23, 28:44, 28:34)
najviac bodov: Coulibaly 17, Hardy 16, George a Watkins po 13 - Ball 37, Knueppel 28, Miller 22
Los Angeles Lakers - Boston Celtics 89:111 (28:28, 22:32, 21:24, 18:27)
najviac bodov: Dončič 25, James 20, Reaves 15 - Brown 32, Pritchard 30, White 12
Minnesota Timberwolves - Philadelphia 76ers 108:135 (26:35, 32:33, 20:26, 30:41)
najviac bodov: Edwards 28, McDaniels 19, Randle 18 - Maxey 39, Edgecombe 24, Grimes 19
Chicago Bulls - New York Knicks 99:105 (27:25, 26:27, 25:31, 21:22)
najviac bodov: Buzelis 15, Okoro a Smith po 12 - Towns 28 (11 doskokov), Brunson 19, Shamet 16
Phoenix Suns - Portland Trail Blazers 77:92 (20:20, 20:27, 17:24, 20:21)
najviac bodov: Gillespie 18, Green 13, Bouyea a Coffey po 8 - Clingan (13 doskokov) a Grant po 23, Camara 12 (10 doskokov)
Los Angeles Clippers - Orlando Magic 109:111 (25:29, 28:28, 36:31, 20:23)
najviac bodov: Leonard 37, Mathurin 21, Miller 14 - Bane 36, Banchero 16, Carter 15 (14 doskokov)
