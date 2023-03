Dallas triumfoval nad Lakers, Kleber dal trojku v poslednej sekunde

NBA - výsledky:



Charlotte - Philadelphia 82:121, Atlanta - Golden State 127:119, Cleveland - Washington 117:94, Houston - New Orleans 114:112, Chicago - Minnesota 139:131 pp, San Antonio - Memphis 120:126 pp, Portland - Boston 112:126, LA Lakers - Dallas 110:111

New York 18. marca (TASR) - Nemec Maxi Kleber rozhodol úspešným trojkovým pokusom zároveň so sirénou o triumfe basketbalistov Dallasu v zámorskej NBA na palubovke Los Angeles Lakers 111:110. Hostia uspeli aj bez zranenej hviezdy Luku Dončiča, strelecky sa 38 bodmi zaskvel Kyrie Irving.Dallas tak dosiahol dôležitý triumf v tesnom boji o postup do play off zo Západnej konferencie. V nej mu teraz patrí šiesta pozícia s rovnakou bilanciou ako má Golden State o priečku nižšie. Irving sa do zostavy úspešne vrátil po trojzápasovej absencii. Lakers nepomohlo ani 26 bodov a 10 doskokov od Anthonyho Davisa. Domáci neskórovali z hry v záverečných 3:16 min a prehrou si skomplikovali situáciu v hre o prienik do vyraďovačky.Philadelphia natiahla svoju víťaznú sériu na sedem duelov, keď hladko uspela na pôde Charlotte 121:82. Joel Embiid k tomu prispel 38 bodmi a 13 doskokmi.tešil sa Embiid.Golden State Warriors napriek 31 bodom v podaní Stephena Curryho prehrali desiatykrát za sebou na pôde súpera, keď v Atlante podľahli 119:127. Trae Young mal za domácich 25 bodov a 12 asistencií. DeMar DeRozan dosiahol svoje sezónne maximum 49 bodov, Zach LaVine pridal 39 a Chicago aj vďaka tomu vyhralo nad Minnesotou 139:131 po dvojnásobnom predĺžení. Hostia prišli už v prvej štvrtine o oporu Anthonyho Edwardsa pre zranenie členka.