Dallas triumfoval nad Oklahomou a postúpil do konferenčného finále

NBA - 2. kolo play off



semifinále Západnej konferencie - 6. zápas:



Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder 117:116 (23:30, 25:34, 35:26, 34:26)



Najviac bodov: Dončič 29 (10 doskokov, 10 asistencií), Irving a Jones Jr po 22 - Gilgeous-Alexander 36, Jalen Williams 22, Holmgren 21



/konečný stav série: 4:2, postúpil Dallas/



New York 19. mája (TASR) - Basketbalisti Dallasu Mavericks postúpili do finále Západnej konferencie zámorskej NBA. V šiestom semifinálovom dueli zvíťazili na domácej palubovke nad Oklahoma City Thunder tesne 117:116 a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy. Ústrednou postavou domácich bol Luka Dončič, ktorý zaznamenal triple-double za 29 bodov a po 10 doskokov i asistencií.Dallas prehrával v tretej štvrtine už o 17 bodov, no manko dokázal zmazať a v koncovke mali domáci hráči pevnejšie nervy. Do konferenčného finále sa dostali druhýkrát za uplynulé tri roky. Ich súper vzíde zo série medzi obhajcom titulu Denverom Nuggets a Minnesotou Timberwolves (stav série: 3:3).vyhlásil Kyrie Irving, ktorý dal rovnako ako Derrick Jones Jr 22 bodov. Hosťom nepomohlo ani 36 bodov z rúk Shaia Gilgeousa-Alexandra.Oklahoma nevyužila pozíciu najvyššie nasadeného tímu v Západnej konferencii. "uviedol pre zámorské média Mark Daigenault, kouč Oklahomy.