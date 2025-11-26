< sekcia Šport
Dallas uspel na ľade Edmontonu 8:3, Benn sa dostal na métu 400 gólov
Stars si upevnili druhú priečku v Západnej konferencii.
Autor TASR,aktualizované
New York 26. novembra (TASR) - Hokejisti Dallasu Stars vyhrali v jedinom nočnom dueli zámorskej NHL na ľade Edmontonu presvedčivo 8:3 a upevnili si druhú priečku v Západnej konferencii. Nathan Bastian zaznamenal dva presné zásahy, Wyatt Johnston si pripísal štyri body za gól a tri asistencie. Skóroval aj Jamie Benn a na konte má už 400 gólov v profiligovej kariére.
Dallas predviedol aj bez suspendovaného útočníka Mikku Rantanena parádnu prvú tretinu, ktorú vyhral 4:0 a položil základ svojho triumfu. Skóre otvoril kapitán Benn a ako druhý hráč v histórii klubu sa dostal na métu 400 gólov, prvý bol Mike Modano (557). Tri body (1+2) v tíme hostí nazbieral Jason Robertson. Skóroval v siedmom dueli za sebou, čo je najdlhšia šnúra, odkedy sa klub presťahoval do Dallasu v roku 1993. Stars vyhrali sedem z uplynulých deviatich zápasov. Rantanen si odpykal automatický jednozápasový dištanc za dva vyššie tresty v priebehu niekoľkých dní.
V drese Edmontonu dal vo svojom druhom zápase v NHL premiérový gól 20-ročný útočník Connor Clattenburg. Klub ho draftoval vlani v piatom kole. Gólovo sa presadili aj jeho spoluhráči Evan Bouchard a Jack Roslovic, ale „olejári“ prehrali vo štvrtom z uplynulých piatich duelov. Brankár domácich Stuart Skinner inkasoval v prvej tretine štyri góly z ôsmich striel a na začiatku druhej tretiny ho nahradil Calvin Pickard.
„Mali sme veľmi dobrý štart do zápasu, to bol základ. Bol som spokojný, ako nám to vpredu išlo," povedal tréner Stars Glen Gulutzan, ktorý bol predchádzajúcich sedem sezón asistent trénera v Edmontone. Jeho zverenci bodovali vonku v deviatom dueli za sebou. Nemecký útočník domácich Leon Draisaitl neskrýval sklamanie: „Momentálne naozaj nemám odpoveď na to, čo sa deje. Dnes to bolo zlé od začiatku do konca. Neviem, čo povedať, ale momentálne to jednoducho na súperov nestačí.“
Dallas predviedol aj bez suspendovaného útočníka Mikku Rantanena parádnu prvú tretinu, ktorú vyhral 4:0 a položil základ svojho triumfu. Skóre otvoril kapitán Benn a ako druhý hráč v histórii klubu sa dostal na métu 400 gólov, prvý bol Mike Modano (557). Tri body (1+2) v tíme hostí nazbieral Jason Robertson. Skóroval v siedmom dueli za sebou, čo je najdlhšia šnúra, odkedy sa klub presťahoval do Dallasu v roku 1993. Stars vyhrali sedem z uplynulých deviatich zápasov. Rantanen si odpykal automatický jednozápasový dištanc za dva vyššie tresty v priebehu niekoľkých dní.
V drese Edmontonu dal vo svojom druhom zápase v NHL premiérový gól 20-ročný útočník Connor Clattenburg. Klub ho draftoval vlani v piatom kole. Gólovo sa presadili aj jeho spoluhráči Evan Bouchard a Jack Roslovic, ale „olejári“ prehrali vo štvrtom z uplynulých piatich duelov. Brankár domácich Stuart Skinner inkasoval v prvej tretine štyri góly z ôsmich striel a na začiatku druhej tretiny ho nahradil Calvin Pickard.
„Mali sme veľmi dobrý štart do zápasu, to bol základ. Bol som spokojný, ako nám to vpredu išlo," povedal tréner Stars Glen Gulutzan, ktorý bol predchádzajúcich sedem sezón asistent trénera v Edmontone. Jeho zverenci bodovali vonku v deviatom dueli za sebou. Nemecký útočník domácich Leon Draisaitl neskrýval sklamanie: „Momentálne naozaj nemám odpoveď na to, čo sa deje. Dnes to bolo zlé od začiatku do konca. Neviem, čo povedať, ale momentálne to jednoducho na súperov nestačí.“
NHL - sumár:
Edmonton Oilers – Dallas Stars 3:8 (0:4, 1:2, 2:2)
Góly: 25. Clattenburg (Emberson, Janmark), 42. Bouchard (Podkolzin, Draisaitl), 50. Roslovic (McDavid, Savoie) – 4. Benn (Johnston, Steel), 11. Hintz (Heiskanen, Robertson), 16. Bastian (Faksa, Blackwell), 19. Steel (Benn, Johnston), 35. Robertson (Seguin, Johnston), 36. Johnston (Robertson, Seguin), 49. Hryckowian (Bourque, Koljačonok), 56. Bastian (Faksa). Brankári: Skinner (21. Pickard) - Oettinger, strely na bránku: 25:30
Edmonton Oilers – Dallas Stars 3:8 (0:4, 1:2, 2:2)
Góly: 25. Clattenburg (Emberson, Janmark), 42. Bouchard (Podkolzin, Draisaitl), 50. Roslovic (McDavid, Savoie) – 4. Benn (Johnston, Steel), 11. Hintz (Heiskanen, Robertson), 16. Bastian (Faksa, Blackwell), 19. Steel (Benn, Johnston), 35. Robertson (Seguin, Johnston), 36. Johnston (Robertson, Seguin), 49. Hryckowian (Bourque, Koljačonok), 56. Bastian (Faksa). Brankári: Skinner (21. Pickard) - Oettinger, strely na bránku: 25:30