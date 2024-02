Dallas uspel šiestykrát za sebou, Warriors prehrali doma s Clippers

NBA - výsledky:



Charlotte - Atlanta 122:99, Orlando - New York 118:100, Philadelphia - Miami 104:109, Boston - Brooklyn 136:86, Cleveland - Chicago 108:105, Toronto - Indiana 125:127, Memphis - Houston 121:113, New Orleans - Washington 133:126, Dallas - San Antonio 116:93, Denver - Sacramento 98:102, Phoenix - Detroit 116:100, Utah - LA Lakers 122:138, Golden State - LA Clippers 125:130



New York 15. februára (TASR) - Basketbalisti Dallasu vyhrali v zámorskej NBA šiesty zápas za sebou. Na svojej palubovke zdolali San Antonio 116:93, pod čo sa 34 bodmi podpísal Kyrie Irving. Luka Dončič pridal 27, no zápas pre zdravotné problémy nedohral. Za hostí si Victor Wembanyama pripísal 26 bodov a deväť doskokov.Anthony Davis sa blysol 37 bodmi a 15 doskokmi a aj vďaka nemu vyhrali hráči Los Angeles Lakers na pôde Utahu 138:122. Jeho japonský spoluhráč Ruj Hačimura zaznamenal 36 bodov, čo je jeho osobné maximum v profiligovej kariére. V zostave hostí chýbal LeBron James, podľa oficiálneho stanoviska Lakers má pred All Star víkendom problémy s členkom.Ani 41 bodov Stephena Curryho nestačilo hráčom Golden State na víťazstvo, doma podľahli Los Angeles Clippers 125:130. Hostia zmazali vo štvrtej štvrtine 12-bodové manko, v ich drese mal James Harden 26 bodov, osem doskokov a sedem asistencií.Líder súťaže Boston si doma hladko poradil s Brooklynom 136:86. Payton Pritchard dal 28 bodov, Derrick White pridal 27. Kouč domácich Joe Mazzulla zaznamenal 100. víťazstvo v NBA.