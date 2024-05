Dallas uspel v Edmontone 5:3 a v sérii vedie 2:1, hetrik Robertsona

semifinále play off NHL



finále Západnej konferencie - 3. zápas /na 4 víťazstvá/:



Edmonton Oilers - Dallas Stars 3:5



/stav série: 1:2/



Dallas 28. mája (TASR) - Hokejisti Dallasu zvíťazili v noci na utorok v treťom zápase finále Západnej konferencie NHL na ľade Edmontonu 5:3 a v sérii sa ujali vedenia 2:1. Hetrikom sa v drese hostí blysol Jason Robertson, bol to jeho prvý trojgólový zápis v play off v kariére.Edmonton mal po prvej tretine náskok 2:0, keď si gól i asistenciu pripísal Connor McDavid a svoje sumárne konto v play off zaokrúhlil na 100 bodov (33+67) v 64 zápasoch. Dallas však v druhej časti hry otočil skóre tromi gólmi v priebehu 3:33 min, keď dvakrát skóroval Robertson a po ňom aj Wyatt Johnston. Adam Henrique síce vyrovnal na 3:3, no Robertson v 52. minúte skompletizoval svoj hetrik a Miro Heiskanen potom spečatil víťazstvo hostí gólom do prázdnej bránky.Za Oilers dal jeden gól Zach Hyman, ktorý je s 13 zásahmi líder tabuľky strelcov v play off. McDavid sa s 25 bodmi (4+21) dotiahol na čele produktivity na spoluhráča Leona Draisaitla (9+16), ktorý od začiatku vyraďovačky ťahal 13-zápasovú bodovú šnúru, no vyšiel naprázdno už v druhom stretnutí za sebou. V drese Dallasu zaznamenali Jamie Benn, Roope Hintz i Tyler Seguin zhodne po dve asistencie. Brankár Jake Oettinger predviedol 27 úspešných zákrokov.Štvrtý zápas série je na programe v noci na štvrtok (2.30 SELČ) opäť na ľade Edmontonu.