Dallas vyhral na palubovke Brooklynu 119:107, Irving s 36 bodmi

NBA - sumáre:



Indiana Pacers - Houston Rockets 132:129 (41:39, 27:36, 38:24, 26:30)



najviac bodov: Siakam 29, Turner 21, Haliburton 18 - Green 30, Brooks 23, Sengün 20 (10 doskokov)







Brooklyn Nets - Dallas Mavericks 107:119 (24:31, 23:34, 30:30, 30:24)



najviac bodov: Bridges 28, O´Neale 18, Thomas 16 - Irving 36, Dončič 35 (18 doskokov), Hardaway 14







Miami Heat - Orlando Magic 121:95 (26:19, 30:30, 40:26, 25:20)



najviac bodov: Butler 23, Rozier 18, Adebayo a Herro po 14 - Banchero 23, Carter 15, Fultz a Wagner po 13







New York Knicks - Memphis Grizzlies 123:113 (33:24, 37:22, 27:28, 26:39)



najviac bodov: DiVincenzo 32, Brunson 27, Achiuwa a Hartenstein po 17 - Williams 19, Jackson 16, Roddy 15







Chicago Bulls - Minnesota Timberwolves 129:123 pp (22:33, 25:36, 36:23, 32:23 - 14:8)



najviac bodov: DeRozan a White po 33, Vučevič 24 - Edwards 38 (12 doskokov), Towns 33, McDaniels 13







Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 124:117 (28:33, 33:35, 35:24, 28:25)



najviac bodov: Markkanen 33 (11 doskokov), Collins 22, George 16 - Gilgeous-Alexander 28, Williams 26, Holmgren 22







Phoenix Suns - Milwaukee Bucks 114:106 (22:23, 26:26, 31:24, 35:33)



najviac bodov: Booker 32, Durant 28 (10 doskokov), Beal 25 (10 doskokov) - Antetokounmpo 34 (10 doskokov), Beasley 22, Connaughton 12

New York 7. februára (TASR) - Basketbalisti Dallasu zvíťazili v noci na stredu na palubovke Brooklynu 119:107. Výrazný podiel na triumfe Mavericks mal Kyrie Irving, ktorý zaznamenal 36 bodov. Jeho spoluhráč Luka Dončič dosiahol 35 bodov, 18 doskokov a 9 asistencií." povedal Irving, ktorého citovala agentúra AP.Phoenix zdolal Milwaukee 114:106 vďaka výkonu Devina Bookera, získal 32 bodov. Sekundovali mu Kevin Durant (28 b.) a Bradley Beal (25). Bucks nestačil ani výkon Giannisa Antetokounmpa. Dvadsaťdeväťročný Grék viedol mužstvo s 34 bodmi a 10 doskokmi.New York Knicks zdolal Memphis 123:113, no domácim narobilo vrásky zranenie Jalena Brunsona. Zaznamenal 27 bodov a pridal osem asistencií, no potom si poranil členok.