Dallas vynechal zo zostavy kľúčových hráčov, vedeniu sa to nepáči

Dallas 9. apríla (TASR) - Vedenie zámorskej basketbalovej NBA preveruje rozhodnutie Dallasu Mavericks vynechať zo zostavy viacero kľúčových hráčov v zápase s Chicagom, hoci mal tím stále teoretickú šancu postúpiť do vyraďovacej fázy súťaže.



NBA o tom informovala deň po tom, čo Mavericks v noci na sobotu prehrali s Chicagom Bulls 112:115. Iba 13 minút odohral v dueli líder tímu Luka Dončič a na palubovku sa vôbec nedostala ďalšia opora Kyrie Irving. Prehra definitívne vyradila Dallas z hry o postup do play in.



"NBA začala vyšetrovanie okolností, týkajúcich sa rozhodnutia o zložení zostavy klubu Dallas Mavericks v zápase s Chicagom Bulls, vrátane motivácie týchto krokov," uviedol hovorca ligy Mike Bass podľa agentúry AP.