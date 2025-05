Dallas vyradil Colorado, hetrikom zažiaril Rantanen, rozhodol Johnston

NHL - play off, 1. kolo



štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/:



Dallas Stars - Colorado Avalanche 4:2 (0:0, 0:1, 4:1) Góly: 48. Rantanen (Bäck, Ljubuškin), 54. Rantanen (Harley, Duchene), 57. Johnston (Duchene, Rantanen), 60. Rantanen (Seguin, Lindell) - 30. Manson (O'Connor), 41. MacKinnon (Lindgren, Ničuškin). Brankári: Oettinger - Blackwood, strely na bránku: 19:27.



/konečný stav série: 4:3, Dallas postúpil do semifinále konferencie/



Dvojice 2. kola play off:



Východná konferencia:



Toronto - Florida



Washington - Carolina







Západná konferencia:



Vegas - Edmonton



Dallas - Winnipeg/St. Louis













Dallas 4. mája (TASR) - Hokejisti Dallasu postúpili do semifinále Západnej konferencie play off NHL. Rozhodli o tom v rozhodujúcom siedmom stretnutí štvrťfinálovej série, v ktorej v noci na nedeľu zdolali doma Colorado 4:2 a celkovo uspeli 4:3 na zápasy. Tromi gólmi a asistenciou sa proti svojmu bývalému tímu zaskvel fínsky útočník Mikko Rantanen.Colorado dostal do vedenia v druhej tretine vo vlastnom oslabení obranca Josh Manson a v prvej minúte tretej časti viedli Avalanche 2:0, keď skóroval hviezdny útočník Nathan McKinnon. Potom však prišli veľké momenty Rantanena, ktorý v 48. minúte dostal Stars do zápasu parádnou strelou švihom a v 54. minúte na konci presilovky vyrovnal. Fínsky útočník vletel s pukom do útočného pásma, obkrúžil bránku a po jeho otočke si puk zrazil dnu obranca Colorada Sam Girard.O zápase rozhodlo vylúčenie Jacka Druryho, ktorý putoval na trestnú lavicu za držanie 4 minúty a 13 sekúnd pred koncom. Dallas ponúknutú možnosť využil, o víťazný zásah sa postaral v 57. minúte Wyatt Johnston. Skóre a postup Dallas spečatil do prázdnej bránky Rantanen tri sekundy pred koncom. Fínsky útočník sa stal vôbec prvým hráčom v histórii, ktorý v zápase číslo sedem strelil tri góly v záverečnej tretine. Stars sa v ďalších bojoch stretnú s Winnipegom, alebo St. Louis. Ich siedmy zápas sa hrá v noci na pondelok vo Winnipegu. V prípade, že postúpia Jets, tak začne Dallas vonku, ak pôjdu ďalej Blues, budú mať Stars výhodu domáceho ľadu.