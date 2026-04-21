Dallas vyrovnal sériu s Minnesotou, Philadelphia vedie už 2:0
Dallas nepustil súpera ani raz do vedenia, dva góly zaznamenal Wyatt Johnston, ktorý pečatil skóre v poslednej minúte do prázdnej bránky.
Autor TASR,aktualizované
New York 21. apríla (TASR) - Hokejisti Dallasu zvíťazili v noci na utorok v stretnutí 1. kola play off zámorskej NHL nad Minnesotou 4:2 a vyrovnali stav série na 1:1. Philadelphia uspela druhýkrát na ľade Pittsburghu, tentokrát 3:0 a 2:0 na zápasy vedie aj Carolina po triumfe nad Ottawou 3:2 po dvojnásobnom predĺžení.
Dallas nepustil súpera ani raz do vedenia, dva góly zaznamenal Wyatt Johnston, ktorý pečatil skóre v poslednej minúte do prázdnej bránky. Druhé víťazstvo pre Carolinu zariadil v 34. minúte predĺženia Jordan Martinook. Veľký podiel na triumfe Philadelphie, ktorá si vo Východnej konferencii zaistila účasť v play off ako posledná, mal český brankár Dan Vladař, zapísal si 27 úspešných zákrokov. Edmonton v prvom meraní síl s Anaheimom obrátil duel vo svoj prospech v záverečnej desaťminútovke z 2:3 na 4:3. Víťazný gól strelil v čase 58:06 Kasperi Kapanen a bol to jeho druhý gól v stretnutí.
Dallas nepustil súpera ani raz do vedenia, dva góly zaznamenal Wyatt Johnston, ktorý pečatil skóre v poslednej minúte do prázdnej bránky. Druhé víťazstvo pre Carolinu zariadil v 34. minúte predĺženia Jordan Martinook. Veľký podiel na triumfe Philadelphie, ktorá si vo Východnej konferencii zaistila účasť v play off ako posledná, mal český brankár Dan Vladař, zapísal si 27 úspešných zákrokov. Edmonton v prvom meraní síl s Anaheimom obrátil duel vo svoj prospech v záverečnej desaťminútovke z 2:3 na 4:3. Víťazný gól strelil v čase 58:06 Kasperi Kapanen a bol to jeho druhý gól v stretnutí.
NHL - 1. kolo play off /na 4 víťazstvá/
štvrťfinále Východnej konferencie:
Pittsburgh – Philadelphia 0:3
/stav série: 0:2/
Carolina - Ottawa 3:2 p2p
/stav série: 2:0/
štvrťfinále Západnej konferencie:
Dallas – Minnesota 4:2
/stav série: 1:1/
Edmonton – Anaheim 4:3
/stav série: 1:0/
štvrťfinále Východnej konferencie:
Pittsburgh – Philadelphia 0:3
/stav série: 0:2/
Carolina - Ottawa 3:2 p2p
/stav série: 2:0/
štvrťfinále Západnej konferencie:
Dallas – Minnesota 4:2
/stav série: 1:1/
Edmonton – Anaheim 4:3
/stav série: 1:0/