Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 21. apríl 2026Meniny má Ervin
< sekcia Šport

Dallas vyrovnal sériu s Minnesotou, Philadelphia vedie už 2:0

Na snímke Brock Faber (7) a Jamie Benn. Foto: TASR/AP

Dallas nepustil súpera ani raz do vedenia, dva góly zaznamenal Wyatt Johnston, ktorý pečatil skóre v poslednej minúte do prázdnej bránky.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 21. apríla (TASR) - Hokejisti Dallasu zvíťazili v noci na utorok v stretnutí 1. kola play off zámorskej NHL nad Minnesotou 4:2 a vyrovnali stav série na 1:1. Philadelphia uspela druhýkrát na ľade Pittsburghu, tentokrát 3:0 a 2:0 na zápasy vedie aj Carolina po triumfe nad Ottawou 3:2 po dvojnásobnom predĺžení.

Dallas nepustil súpera ani raz do vedenia, dva góly zaznamenal Wyatt Johnston, ktorý pečatil skóre v poslednej minúte do prázdnej bránky. Druhé víťazstvo pre Carolinu zariadil v 34. minúte predĺženia Jordan Martinook. Veľký podiel na triumfe Philadelphie, ktorá si vo Východnej konferencii zaistila účasť v play off ako posledná, mal český brankár Dan Vladař, zapísal si 27 úspešných zákrokov. Edmonton v prvom meraní síl s Anaheimom obrátil duel vo svoj prospech v záverečnej desaťminútovke z 2:3 na 4:3. Víťazný gól strelil v čase 58:06 Kasperi Kapanen a bol to jeho druhý gól v stretnutí.



NHL - 1. kolo play off /na 4 víťazstvá/

štvrťfinále Východnej konferencie:

Pittsburgh – Philadelphia 0:3

/stav série: 0:2/



Carolina - Ottawa 3:2 p2p

/stav série: 2:0/



štvrťfinále Západnej konferencie:

Dallas – Minnesota 4:2

/stav série: 1:1/



Edmonton – Anaheim 4:3

/stav série: 1:0/



Neprehliadnite

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

VIDEO: OSIRELÍ MACKOVIA UŽ DOSTALI MENÁ: Majú slovanskú symboliku

Vráskavec Timmy je na slobode, sprevádzali ho záchranné lode