Dallas vysokým víťazstvom 122:84 odmietol majstrovské oslavy Bostonu

finále play off NBA - 4. zápas:



Dallas Mavericks - Boston Celtics 122:84



/stav série: 1:3/



Dallas 15. júna (TASR) - Basketbalisti Dallasu Mavericks razantným spôsobom odmietli konanie majstrovských osláv Bostonu Celtics. Vo štvrtom stretnutí finálovej série NBA zvíťazili doma vysoko 122:84 a znížili na 1:3 na zápasy. Piaty duel sa bude hrať v noci na utorok o 2.30 SELČ v Bostone.Dallas nastúpil na zápas so silnou motiváciou nestať sa desiatym tímom histórie, ktorý prehrá finále najrýchlejším možným spôsobom. Boston túžil získať rekordný 18. titul, no napokon musel akceptovať najvyššiu finálovú prehru vo svojej bohatej histórii. Doteraz najväčší nezdar v bojoch o titul zažil v roku 1984 proti Los Angeles Lakers (104:137). Išlo zároveň o tretiu najvyššiu prehru v histórii finále, väčší rozdiel bol iba v zápasoch Chicago - Utah v roku 1998 (96:54) a Boston - Lakers v roku 2008 (131:92).Mavericks viedli po prvej štvrtine o 13 bodov 34:21, aby už v úvode druhej dvanásťminútovky prekročili hranicu 20-bodového náskoku. Polčas vyhrali o 26 (61:35) a aj po zmene strán pokračovali v nápore. Rýchlo sa dostali cez hranicu 30 bodov (70:40) a tréner Bostonu Joe Mazzulla hodil uterák do ringu už tri minúty pred koncom tretej štvrtiny, keď stiahol z palubovky všetky opory. Najlepším strelcom víťazov bol Luka Dončič, ktorý dal 25 zo svojich 29 bodov v prvom polčase, Kyrie Irving pridal 21. Najviac v drese Bostonu dal Jayson Tatum - 15.