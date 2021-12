O triumf Stars sa zaslúžilo sedem strelcov, Wild s ďalšou prehrou

NHL - sumár:



Dallas Stars – Minnesota Wild 7:4 (3:2, 1:1, 3:1)



Góly: 2. Pavelski (Robertson, Heiskanen), 4. Lindell, 17. Seguin (Gurianov, Benn), 29. Hintz (Klingberg, Robertson), 43. Peterson (Gurianov), 44. Heiskanen (Raffl), 59. Benn (Faksa) - 6. Hartman (Kaprizov, Zuccarello), 16. Fiala (Foligno), 38. Kaprizov (Zuccarello, Goligoski), 56. Fiala (Hartman, Kaprizov). Brankári: Oettinger - Talbot, strely na bránku: 29:23, 18.237 divákov

New York 21. decembra (TASR) - V jedinom nočnom stretnutí zámorskej NHL zvíťazili hokejisti Dallasu v zostave bez slovenského obrancu Andreja Sekeru nad Minnesotou 7:4. Líder Západnej konferencie sa trápi, prehral už štvrtý duel za sebou.povedal pre nhl.com tréner Stars Rick Bowness. Miro Heiskanen a Jamie Benn pridali ku gólu aj asistenciu, brankár Jake Oettinger zaznamenal 19 zásahov. Dallas vyhral druhýkrát za sebou po tom, ako mal sériu piatich neúspechov.Dallas viedol po rýchlych góloch Joea Pavelskiho a Esu Lindella už v 4. minúte 2:0.povedal brankár Wild Cam Talbot, ktorý inkasoval šesť gólov naposledy pred viac ako dvomi rokmi 17. novembra proti Vegas. Fínsky obranca Lindell zvýšil na 2:0 v oslabení, bol to jeho prvý gól od 17. apríla, na presný zásah čakal 52 zápasov. Napriek zlému štartu hostia vyrovnali na 2:2 a neskôr ešte znížili na 3:4, ale na Stars viac zbraní nenašli.povedal tréner “divochov” Dean Evason, ktorý Talbota odvolal z bránky 9 a pol minúty pred koncom tretej tretiny za stavu 3:6.dodal Evans. Minnesota ešte znížila na 4:6, ale posledné slovo mal Benn a do prázdnej bránky spečatil úspech finalistu z roku 2020. Za hostí strelil Kevin Fiala dva góly, Kirill Kaprizov nazbieral tri body za gól a dve asistencie.Súboj medzi Dallasom a Minnesotou bol jediným, ktorý ostal z pôvodného programu. Ďalšie štyri zápasy vedenie NHL pre COVID-19 odložilo.