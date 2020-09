Dallas triumfoval nad Tampu Bay 4:1, Sekera s pluskou

finále play off NHL - 1. zápas:



Tampa Bay - Dallas 1:4



/stav série 0:1/

Edmonton 20. septembra (TASR) - Hokejisti Dallasu sa ujali vedenia vo finále play off NHL. V úvodnom zápase záverečných bojov o Stanleyho pohár v Edmontone zdolali Tampu Bay 4:1, keď víťazný gól strelil v 33. minúte Jamie Oleksiak. Andrej Sekera v drese Stars si za vyše 17 minút na ľade pripísal plusový bod, ďalší slovenský obranca Erik Černák odohral za Lightning viac než 16 minút s mínusovým bodom.Dallas vsietil otvárací gól finálovej série už v 6. minúte zásluhou Joela Hanleyho. Tampa odpovedala ešte v prvej tretine Yannim Gourdem, no v ďalších dejstvách sa presadili už iba Stars. Oleksiakov zásah poistil krátko pred druhou prestávkou Joel Kiviranta a skóre uzavrel v predposlednej minúte riadneho hracieho času do prázdnej bránky Jason Dickinson. Veľký podiel na triumfe Texasanov mal brankár Anton Chudobin, ktorý chytil 35 z 36 striel súpera a mal 97,2-percentnú úspešnosť zákrokov.Sekera si okrem plusky pripísal jeden hit a dve zblokované strely. Černák vyslal jeden pokus na bránku a predviedol jeden hit.