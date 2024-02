Dallas získal z Calgary obrancu Taneva za Grušnikova a draftové výbery

Dallas 29. februára (TASR) - Kanadský hokejový obranca Chris Tanev sa sťahuje z Calgary do Dallasu. Stars ho získali výmenou za ruského mladíka Arťoma Grušnikova, voľbu v 2. kole tohtoročného draftu NHL a podmienečný výber v 3. kole draftu v roku 2026.



Do výmeny sa zapojil aj tretí klub, New Jersey dostane voľbu v 4. kole draftu 2026, pričom do Dallasu poslalo brankára Colea Bradyho, ktorý je momentálne bez zmluvy. Flames si udržia polovicu platu Taneva a Devils jednu štvrtinu. Podmienečný draftový výber sa vzťahuje na účinkovanie Stars v tohtoročných vyraďovacích bojoch - ak nepostúpia do finálovej série o Stanleyho pohár, Calgary nezíska voľbu v 3. kole.



Tanev je skúsený defenzívny špecialista, o ktorého bol medzi klubmi veľký záujem. Tridsaťštyriročný obranca odohral v tejto sezóne za Flames 56 zápasov so ziskom gólu, 13 asistencií a 16 plusových bodov. V Calgary hral necelé štyri sezóny, predtým pôsobil desať rokov vo Vancouveri. Štvorročná zmluva s priemerným ročným platom 4,5 milióna dolárov mu vyprší po konci prebiehajúcej sezóny.



Vedenie Dallasu si od Taneva sľubuje, že ešte viac vystuží defenzívu tímu pred vyraďovačkou, v ktorej má texaský klub veľké ambície. "Máme šťastie, že sme mohli pridať do nášho mužstva hráča Chrisovho kalibru. Je osvedčený obranca so skúsenosťami z play off, ktorý sa dá využiť vo všetkých situáciách na ľade. Chris je jeden z najlepších hráčov NHL na oslabenia a bude úžasný prínos pre naše špeciálne formácie," citovala agentúra AP generálneho manažéra dallaských "hviezd" Jima Nilla.



Obranca Grušnikov ešte čaká na svoju šancu v zámorskej profilige, v tomto ročníku odohral na farme Texas Stars (AHL) 44 stretnutí s bilanciou jeden gól a štyri asistencie.



Calgary tak pokračuje vo "výpredaji", v prebiehajúcej sezóne už vymenilo obrancu Nikitu Zadorova a centra Eliasa Lindholma do Vancouveru.