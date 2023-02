Dallas získal z Montrealu Dadonova výmenou za Gurianova

Dallas 26. februára (TASR) - Klub NHL Dallas Stars sa v boji o play off posilnil o hokejového útočníka Jevgenija Dadonova. Získal ho v nedeľu z Montrealu výmenou za iného ruského krídelníka Denisa Gurianova. Informoval o tom portál tsn.ca.



Aby sa Stars zmestili pod platový strop, museli si Canadiens na základe dohody klubov udržať 50 percent z Dadonovho päťmiliónového platu. Tridsaťtriročný Dadonov odohral v tejto sezóne za "Habs" 50 stretnutí, v ktorých nazbieral 18 bodov za štyri góly a 14 asistencií. O osem rokov mladší Gurianov má na konte dva góly a sedem asistencií v 43 dueloch.



Kým Montreal, ktorému do konca sezóny chýba zranený slovenský útočník a jednotka vlaňajšieho draftu Juraj Slafkovský, už dávnejšie stratil reálnu šancu na postup, Dallas sa približuje k zisku miestenky do play off. Pred nedeľnými zápasmi viedol Centrálnu divíziu, na pozíciu Minnesoty s druhou voľnou kartou vo vyrovnanej Západnej konferencii mal však len štvorbodový náskok. Pred deviatym tímom tabuľky Calgary mal k dobru osem bodov.