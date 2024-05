Dallas zvíťazil nad Edmontonom 3:1 a vyrovnal stav série

semifinále play off NHL



finále Západnej konferencie - 2. zápas /na 4 víťazstvá/:



Dallas Stars - Edmonton Oilers 3:1



/stav série: 1:1/

Dallas 26. mája (TASR) - Hokejisti Dallasu zvíťazili v noci na nedeľu v druhom zápase finále Západnej konferencie NHL nad Edmontonom 3:1 a vyrovnali stav série na 1:1. Víťazný gól Stars strelil v 44. minúte Mason Marchment, gólom a asistenciou prispel k triumfu Jamie Benn, Wyatt Johnston zaznamenal dve asistencieMarchment zlomil na začiatku tretej tretiny nerozhodný stav, keď tečoval strelu Ryana Sutera od modrej čiary a prekonal Stuarta Skinnera v bránke Oilers. Víťazstvo spečatil v závere Esa Lindell gólom do prázdnej bránky. Oporou domácich bol brankár Jake Oettinger, ktorý zneškodnil 28 striel súpera. Prekonal ho iba Connor Brown, ktorý v 5. minúte vyrovnal z dorážky na priebežných 1:1.Skončila sa séria Leona Draisaitla, nemecký útočník prvýkrát v tohtoročnej vyraďovačke vyšiel bodovo naprázdno. Center Oilers a líder produktivity v play off ťahal 13-zápasovú bodovú šnúru. Dallas uspel aj bez Roopeho Hintza, fínsky útočník vynechal štvrtý zápas za sebou pre zranenie v hornej časti tela. Domácim chýbal z rovnakého dôvodu aj obranca Jani Hakanpää, v drese hostí nenastúpil útočník Adam Henrique, ktorého trápi zranenie členka.Séria sa za vyrovnaného stavu sťahuje do Edmontonu, tretí duel semifinále play off je na programe v noci na utorok o 2.30 SELČ.