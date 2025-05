Dallas zvíťazil nad Winnipegom 2:1 pp a je v konferenčnom finále

NHL - play off, 2. kolo



semifinále Západnej konferencie - 6. zápas:



Dallas Stars - Winnipeg Jets 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)



/konečný stav série: 4:2/

Dallas 18. mája (TASR) - Hokejisti Dallasu postúpili do finále Západnej konferencie NHL. V šiestom stretnutí konferenčného semifinále play off zvíťazili doma nad Winnipegom 2:1 po predĺžení a v sérii uspeli 4:2 na zápasy. O víťazný presný zásah sa postaral v 2. minúte predĺženia Thomas Harley v presilovej hre.Najlepší tím na východe sa po základnej časti ujal vedenia na ľade súpera v 26. minúte, keď sa presadil Mark Scheifele. V 32. minúte však vyrovnal Sam Steel, keď mu asistoval aj Harley. Kanadský obranca tak bol pri oboch góloch víťazov. Dallas sa v súboji o postup do finále stretne s Edmontonom.