Dallas vyradil Seattle a po troch rokoch si zahrá finále konferencie

NHL - 2. kolo play off



semifinále Západnej konferencie - 7. zápas



Dallas - Seattle 2:1



/konečný stav série: 4:3/

Dallas 16. mája (TASR) - Hokejisti Dallasu postúpili do finále Západnej konferencie NHL. V rozhodujúcom siedmom stretnutí série 2. kola play off zvíťazili doma nad Seattlom 2:1 a na zápasy vyhrali 4:3.Domáci sa dostali do vedenia v 36. minúte, keď sa presadil Roope Hintz, v 53. min pridal druhý presný zásah čerstvo 20-ročný Wyatt Johnston, ktorý sa stal najmladším hráčom histórie súťaže, ktorého gól sa v siedmom zápase play off hodnotí ako víťazný. Doterajším rekordmanom bol Jaromír Jágr. Hráči Seattlu ešte zabojovali, no podarilo sa im iba znížiť, keď 19 sekúnd pred záverečnou sirénou skóroval Oliver Bjorkstrand.Dallas čaká v súboji o postup do finále Vegas. Vo finále konferencie sa predstaví opäť po troch rokoch a bude mať rovnakého súpera. V roku 2020 zvíťazil 4:1 na zápasy a postúpil do finále, v ktorom nestačil na Tampu Bay.