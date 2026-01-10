Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dallasu bude pre zranenie ruky opäť chýbať Davis

Basketbalista Dallasu Mavericks Anthony Davis (vľavo). Foto: TASR/AP

Davis sa poranil ku koncu piatkového stretnutia na palubovke Utahu (114:116), v ktorom si pripísal 21 bodov, 11 doskokov a štyri asistencie.

Dallas 10. januára (TASR) - Basketbalistom Dallasu Mavericks bude v zámorskej NBA opäť chýbať Anthony Davis. Tridsaťdvaročný pivot utrpel zranenie ruky a dĺžka jeho absencie sa môže natiahnuť na niekoľko mesiacov.

Davis sa poranil ku koncu piatkového stretnutia na palubovke Utahu (114:116), v ktorom si pripísal 21 bodov, 11 doskokov a štyri asistencie. Desaťnásobný účastník Zápasu hviezd mal pred odchodom do šatne zjavné bolesti a neskoršie testy ukázali, že si poškodil väzy v ľavej ruke.

Davis prišiel do Dallasu pred necelým rokom výmenou za hviezdneho Slovinca Luku Dončiča, ktorý putoval k Los Angeles Lakers. V tejto sezóne vynechal 18 z 38 zápasov pre zranenia lýtka a slabín a špekuluje sa, že by ho mohla čakať ďalšia výmena, pripomenula agentúra AP.
