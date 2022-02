Ďaloga o meniacich sa testoch: Musíme sa s tým vyrovnať

Peking 6. februára (TASR) - Pozitívny, negatívny, pozitívny, negatívny... Neustále sa meniace výsledky testov na koronavírus nepridávajú na pohode slovenským hokejistom, ktorí sa do dejiska zimných olympijských hier v Pekingu presúvajú po častiach. Od príchodu prvej skupiny museli ísť do karantény už štyria hráči, no na druhý deň im vyšli negatívne výsledky a opäť sa pripojili k tímu. "Musíme to brať tak, ako to je, a vyrovnať sa s tým," povzdychol si obranca Marek Ďaloga.



Koronavírus naštrbil záverečnú prípravu už v Bratislave. Po niekoľkých pozitívnych testoch sa musela reprezentácia rozdeliť a do Pekingu v pôvodnom termíne odletelo len 18 hráčov. Z nich mali traja hneď na letisku v Pekingu pozitívne výsledky a museli ísť do karantény. O deň neskôr, po dvoch negatívnych testoch, ich organizátori prepustili. Podobne dopadol aj Mislav Rosandič, ktorý na poslednú chvíľu nahradil pozitívneho Mária Grmana. Výsledok testu po prílete do Pekingu mal pozitívny, ale na druhý deň už nie a tak sa po krátkej izolácii aj on už pripojil k tímu.



Aj v jeho prípade sa zopakoval scenár, aký si zažila trojica Samuel Kňažko, Tomáš Jurčo a Kristián Pospíšil. "Ja už ani neviem, čo mám od toho čakať, a ani o tom nechcem počúvať. Raz je človek pozitívny, potom spravia iný test a už nie je. Neviem... Budeme to musieť brať tak, ako to bude, a vyrovnať sa s tým," povedal Ďaloga, ktorý pricestoval do dejiska hier v sobotu spolu s Rosandičom, Branislavom Konrádom, Petrom Čerešňákom, Michalom Krištofom a Milošom Kelemenom.



"Je tu veľa športovcov a snažia sa, aby sa všetko hralo tak, ako sa má, a aby neboli žiadne kontumácie. Testy sú také, aké sú, ale podľa mňa je to lepšie, ako keby mal byť naozaj niekto pozitívny a na úkor toho sa niečo stane," povedal Kelemen, ktorý si prešiel koronavírusom ešte v rodnej krajine: "Aj ja som bol nedávno pozitívny, ale nikto nevie, ako to bude s tým omikronom. Či sa niekto nenakazí hneď na ďalší týždeň. No vedeli sme, že Mislavovi nič nebolo, v Bratislave sme mali všetky testy negatívne, takže sme si mysleli, že to dopadne tak ako u ostatných chlapcov."



Okrem Rosandiča sa ostatní piati hráči z druhej skupiny, ktorá pricestovala do Pekingu v sobotu, už zapojili do prípravy a v nedeľu sa predstavili na tímovom tréningu v National Indoor Stadiium v Pekingu. Pre viacerých z nich to bol po dlhej dobe prvý plnohodnotný tréning. "Zo začiatku to bolo fajn, potom to už bolo pre mňa trošku horšie. Na ľade sme neboli štyri-päť dní, teda raz v Bratislave, ale to nebolo ono. Takže som sa na ľad už určite tešil," povedal brankár Konrád.



Slovákov čaká prvý zápas 10. februára, keď nastúpia proti Fínsku, v pondelok o 12.30 SEČ odohrajú ešte modelovaný prípravný duel proti Nemecku. Hrať sa bude 2x20 minút + 5 minút vo formáte 3 na 3. "Je to málo, niektorí chlapci hrali posledný zápas 5. či 6. januára. V tých tréningoch, ktoré máme teraz, musíme spraviť maximum, všetko, čo potrebujeme, a musíme sa pripraviť na zápasy. Veľa času na to nebude, no musíme to nejako zvládnuť," povedal Ďaloga. "Dnes nohy nešli úplne tak, ako by mali, ale je to pochopiteľné, bol to prvý tréning. Zajtra to už bude lepšie a neobávam sa, že by som sa do 10. februára do toho nedostal," dodal Kelemen.