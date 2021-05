Ďaloga podpísal zmluvu s Kometou Brno

Brno 1. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Marek Ďaloga sa stal hráčom českého extraligového klubu HC Kometa Brno. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Pre 32-ročného obrancu ide o tretie pôsobisko v najvyššej českej súťaži. V nej už obliekal dresy Pardubíc a Sparty Praha. Celkovo v nej doteraz odohral 244 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 15 gólov, 39 asistencií, 159 trestných minút a 14 plusových bodov. Ročník 2020/2021 začal jedným zápasom vo Zvolene, následne sa presunul do Pardubíc.



Viaceré české médiá nedávno informovali o záujme Komety aj o ďalších slovenských hráčov. Tréner Jiří Kalous pre klubovú stránku uviedol, že vedenie je v kontakte aj s hráčmi, pre ktorých sa zatiaľ neskončila sezóna 2020/2021. "Myslím si, že sme v rokovaní so zaujímavými menami. Sú medzi nimi reprezentanti, ktorí sú v súčasnosti v kempoch. Verejnosti ich predstavíme neskôr," povedal Kalous.